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В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны - РИА Новости, 28.06.2024
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06:22 28.06.2024 (обновлено: 09:32 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/poezd-1955993626.html
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны - РИА Новости, 28.06.2024
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны
Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:22
2024-06-28T09:32
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
россия
происшествия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале."В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда", — рассказали в компании.Там добавили, что на месте ЧП возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровняли спецтехникой.Движение открыто по обоим путям, все задержанные поезда вводят в график.В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, погибли три человека, пострадали — десять.
https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html
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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми, россия, происшествия
РЖД, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми, Республика Коми, Россия, Происшествия
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны

РЖД полностью восстановили движение на участке в Коми, где с рельсов сошел поезд

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиПассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале.
"В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда", — рассказали в компании.
Там добавили, что на месте ЧП возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровняли спецтехникой.
Движение открыто по обоим путям, все задержанные поезда вводят в график.
В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 ВоркутаНовороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, погибли три человека, пострадали — десять.
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Вчера, 18:52
 
РЖДСход пассажирского поезда с рельс в КомиРеспублика КомиРоссияПроисшествия
 
 
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