https://ria.ru/20240628/poezd-1955993626.html

В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны

В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны - РИА Новости, 28.06.2024

В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны

Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T06:22

2024-06-28T06:22

2024-06-28T09:32

ржд

сход пассажирского поезда с рельс в коми

республика коми

россия

происшествия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале."В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда", — рассказали в компании.Там добавили, что на месте ЧП возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровняли спецтехникой.Движение открыто по обоим путям, все задержанные поезда вводят в график.В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, погибли три человека, пострадали — десять.

https://ria.ru/20240627/zhitel-1955934055.html

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ржд, сход пассажирского поезда с рельс в коми, республика коми, россия, происшествия