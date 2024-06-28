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В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны - РИА Новости, 28.06.2024
В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны
Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:22
2024-06-28T06:22
2024-06-28T09:32
ржд
сход пассажирского поезда с рельс в коми
республика коми
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Движение на участке железной дороги в Коми, где с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда, восстановили, сообщили РЖД в Telegram-канале."В 3:42 мск 28 июня открыто движение поездов по второму пути перегона Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Восстановлен путь, поврежденный в результате подмыва насыпи и схода вагонов пассажирского поезда", — рассказали в компании.Там добавили, что на месте ЧП возвели насыпь, уложили 200 метров новой рельсошпальной решетки, путь выровняли спецтехникой.Движение открыто по обоим путям, все задержанные поезда вводят в график.В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В составе находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги, погибли три человека, пострадали — десять.
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В Коми восстановили движение на участке, где с рельсов сошли вагоны
РЖД полностью восстановили движение на участке в Коми, где с рельсов сошел поезд