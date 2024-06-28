https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 28.06.2024
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:26
2024-06-28T12:26
2024-06-28T14:05
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом."На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.Следствие установило, что 21 февраля 2023 года Юрий Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5 этаже дома по улице Международная, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся.
https://ria.ru/20240626/odessa-1955616549.html
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Происшествия
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
Мужчина, поджегший общежитие в Москве, получил пожизненный срок
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале
столичного главка СК России.
Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.
«
"На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.
Следствие установило, что 21 февраля 2023 года Юрий Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5 этаже дома по улице Международная, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся.