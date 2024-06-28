Рейтинг@Mail.ru
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 28.06.2024 (обновлено: 14:05 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 28.06.2024
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы
Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:26
2024-06-28T14:05
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956104588_233:146:1253:720_1920x0_80_0_0_d3533cac22e736381ca9ab0fc492c3b7.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом."На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.Следствие установило, что 21 февраля 2023 года Юрий Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5 этаже дома по улице Международная, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся.
https://ria.ru/20240626/odessa-1955616549.html
https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956104588_238:0:1198:720_1920x0_80_0_0_44cc5541dd30cbdfa60dcf8cd75db394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Происшествия
Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы

Мужчина, поджегший общежитие в Москве, получил пожизненный срок

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЮрий Хомченко во время оглашения приговора. 28 июня 2024
Юрий Хомченко во время оглашения приговора. 28 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Юрий Хомченко во время оглашения приговора. 28 июня 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
СБУ заподозрила двоих жителей Одессы в поджогах автомобилей военных
26 июня, 15:42
«
"На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.
Следствие установило, что 21 февраля 2023 года Юрий Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5 этаже дома по улице Международная, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки
24 июня, 17:03
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала