https://ria.ru/20240628/podzhog-1956070593.html

Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы

Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы - РИА Новости, 28.06.2024

Мужчину, который поджег общежитие в Москве, приговорили к лишению свободы

Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:26

2024-06-28T12:26

2024-06-28T14:05

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москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог в московском общежитии, в результате которого погибли семь человек, получил пожизненное, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее сообщалось, что мужчина обвиняется в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по трем эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и в умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом."На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.Мужчину признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц, совершенным общеопасным способом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом.Следствие установило, что 21 февраля 2023 года Юрий Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5 этаже дома по улице Международная, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджег, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся.

https://ria.ru/20240626/odessa-1955616549.html

https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия