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В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной - РИА Новости, 28.06.2024
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
Свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, при этом более 4 тысяч человек окончат... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:18
2024-06-28T12:18
2024-06-28T12:42
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, при этом более 4 тысяч человек окончат школу с золотой медалью, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Большая часть выпускных в Подмосковье проходит 28 и 29 июня. "В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более 4 тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. В пресс-службе добавили, что впереди некоторых выпускников ждут "президентские" дни пересдачи ЕГЭ – 4 и 5 июля, у одиннадцатиклассников текущего года будет возможность пересдать результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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