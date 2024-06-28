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В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной - РИА Новости, 28.06.2024
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Новости Подмосковья
 
12:18 28.06.2024 (обновлено: 12:42 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/podmoskove-1956062263.html
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной - РИА Новости, 28.06.2024
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
Свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, при этом более 4 тысяч человек окончат... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:18
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новости подмосковья
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, при этом более 4 тысяч человек окончат школу с золотой медалью, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Большая часть выпускных в Подмосковье проходит 28 и 29 июня. "В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более 4 тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области. В пресс-службе добавили, что впереди некоторых выпускников ждут "президентские" дни пересдачи ЕГЭ – 4 и 5 июля, у одиннадцатиклассников текущего года будет возможность пересдать результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.
https://ria.ru/20240627/festival-1955885713.html
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общество, московская область (подмосковье), выпускной вечер, социальный навигатор, сн_образование
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Выпускной вечер, Социальный навигатор, СН_Образование

В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной

© Фото : министерство образования Московской областиВ Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : министерство образования Московской области
В Подмосковье более 33 тысяч одиннадцатиклассников отметят выпускной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников из Подмосковья примут участие в торжественных мероприятиях по случаю выпускного, при этом более 4 тысяч человек окончат школу с золотой медалью, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.
Большая часть выпускных в Подмосковье проходит 28 и 29 июня.
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"В этом году школу оканчивают свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников. Более 4 тысяч человек стали золотыми медалистами, а еще 2,7 тысячи ребят получат серебряную медаль, которую снова вручают с этого года. Для выпускников наступает новый этап жизни, желаю им успехов", – рассказал Бронштейн, слова которого цитирует пресс-служба министерства образования Московской области.
В пресс-службе добавили, что впереди некоторых выпускников ждут "президентские" дни пересдачи ЕГЭ – 4 и 5 июля, у одиннадцатиклассников текущего года будет возможность пересдать результат одного из экзаменов. Подать заявление в своей школе необходимо до 1 июля.
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