https://ria.ru/20240628/pistolet-1956168752.html

"Ростех" необычным способом представил свое оружие

"Ростех" необычным способом представил свое оружие - РИА Новости, 28.06.2024

"Ростех" необычным способом представил свое оружие

"Ростех" представил в рамках арт-проекта "Боевые монстры "Ростеха" пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи, фото опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:49

2024-06-28T16:49

2024-06-28T19:42

ростех

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Ростех" представил в рамках арт-проекта "Боевые монстры "Ростеха" пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи, фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации."Росомахи — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов. Они бесстрашны и невероятно выносливы. То же самое можно сказать и о ПП-2000", — говорится в сообщении.В госкорпорации отметили, что хищника выбрали в качестве образа для этого оружия по результатам народного голосования.На прошлой неделе "Ростех" опубликовал видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М".

https://ria.ru/20240619/rakety-1953851891.html

https://ria.ru/20240613/kompyuter-1952482513.html

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2024

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ростех