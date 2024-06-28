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"Ростех" необычным способом представил свое оружие
"Ростех" необычным способом представил свое оружие - РИА Новости, 28.06.2024
"Ростех" необычным способом представил свое оружие
"Ростех" представил в рамках арт-проекта "Боевые монстры "Ростеха" пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи, фото опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:49
2024-06-28T16:49
2024-06-28T19:42
ростех
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Ростех" представил в рамках арт-проекта "Боевые монстры "Ростеха" пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи, фото опубликовано в Telegram-канале госкорпорации."Росомахи — коренные обитатели сибирских и дальневосточных лесов. Они бесстрашны и невероятно выносливы. То же самое можно сказать и о ПП-2000", — говорится в сообщении.В госкорпорации отметили, что хищника выбрали в качестве образа для этого оружия по результатам народного голосования.На прошлой неделе "Ростех" опубликовал видео испытаний нового универсального боевого робота на гусеничной платформе "Импульс-М".
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ростех
"Ростех" необычным способом представил свое оружие
"Ростех" продемонстрировал пистолет-пулемет ПП-2000 в образе росомахи