https://ria.ru/20240628/pevitsa-1955985980.html
Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России
Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России - РИА Новости, 28.06.2024
Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России
Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей, говорится в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:26
2024-06-28T04:26
2024-06-28T04:26
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, у 46-летней Максаковой* две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Вторая - взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц - на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на 2 тысячи рублей. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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украина, россия, мария максакова, в мире
Шоубиз, Украина, Россия, Мария Максакова, В мире
Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России
Уехавшая на Украину певица Мария Максакова не оплатила долги в России
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, у 46-летней Максаковой* две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Вторая - взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц - на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на 2 тысячи рублей.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.