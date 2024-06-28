https://ria.ru/20240628/pevitsa-1955985980.html

Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России - РИА Новости, 28.06.2024

Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей, говорится в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T04:26

2024-06-28T04:26

2024-06-28T04:26

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уехавшая на Украину певица Мария Максакова* (признана иноагентом) не оплатила долги в России и получила взыскание на сумму более 60 тысяч рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, у 46-летней Максаковой* две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Вторая - взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц - на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на 2 тысячи рублей. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

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украина, россия, мария максакова, в мире