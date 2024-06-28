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В Перу пострадали пять человек при землетрясении - РИА Новости, 28.06.2024
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12:46 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/peru-1956076725.html
В Перу пострадали пять человек при землетрясении
В Перу пострадали пять человек при землетрясении - РИА Новости, 28.06.2024
В Перу пострадали пять человек при землетрясении
Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. Ранее Геофизический институт Перу сообщил о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. Позднее американские метеорологи предупредили о возможном возникновении цунами в районе ряда побережий, в частности, у берегов Перу прогнозировались волны высотой до 3 метров. Через некоторое время предупреждение было снято. "На фоне землетрясения в (регионе) Арекипа министерство здравоохранения информирует, что в городе Ика медицинская помощь оказана пяти людям", - говорится в сообщении ведомства. Местная радиостанция RPP также сообщает, что власти расположенной в регионе провинции Каравели в пятницу отменили занятия в 150 учебных заведениях в качестве меры безопасности.
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в мире, перу, происшествия – радио sputnik
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В Перу пострадали пять человек при землетрясении

Минздрав Перу: пять человек пострадали при землетрясении магнитудой 7,0

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкКафедральный собор на Пласа Майор в Лиме
Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Кафедральный собор на Пласа Майор в Лиме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X.
Ранее Геофизический институт Перу сообщил о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. Позднее американские метеорологи предупредили о возможном возникновении цунами в районе ряда побережий, в частности, у берегов Перу прогнозировались волны высотой до 3 метров. Через некоторое время предупреждение было снято.
«
"На фоне землетрясения в (регионе) Арекипа министерство здравоохранения информирует, что в городе Ика медицинская помощь оказана пяти людям", - говорится в сообщении ведомства.
Местная радиостанция RPP также сообщает, что власти расположенной в регионе провинции Каравели в пятницу отменили занятия в 150 учебных заведениях в качестве меры безопасности.
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
На юге Азербайджана произошло землетрясение
09:54
 
В миреПеруПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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