https://ria.ru/20240628/peru-1956076725.html

В Перу пострадали пять человек при землетрясении

В Перу пострадали пять человек при землетрясении - РИА Новости, 28.06.2024

В Перу пострадали пять человек при землетрясении

Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

2024-06-28T12:46

в мире

перу

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. Ранее Геофизический институт Перу сообщил о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. Позднее американские метеорологи предупредили о возможном возникновении цунами в районе ряда побережий, в частности, у берегов Перу прогнозировались волны высотой до 3 метров. Через некоторое время предупреждение было снято. "На фоне землетрясения в (регионе) Арекипа министерство здравоохранения информирует, что в городе Ика медицинская помощь оказана пяти людям", - говорится в сообщении ведомства. Местная радиостанция RPP также сообщает, что власти расположенной в регионе провинции Каравели в пятницу отменили занятия в 150 учебных заведениях в качестве меры безопасности.

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в мире, перу, происшествия – радио sputnik