https://ria.ru/20240628/peru-1956076725.html
В Перу пострадали пять человек при землетрясении
В Перу пострадали пять человек при землетрясении - РИА Новости, 28.06.2024
В Перу пострадали пять человек при землетрясении
Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
2024-06-28T12:46
в мире
перу
происшествия – радио sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1920x0_80_0_0_6fa3612c2f30036117d02f22eb11cfa6.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали в Перу в результате землетрясения, сообщил минздрав страны в социальной сети X. Ранее Геофизический институт Перу сообщил о произошедшем у берегов страны землетрясении магнитудой 7,0. Позднее американские метеорологи предупредили о возможном возникновении цунами в районе ряда побережий, в частности, у берегов Перу прогнозировались волны высотой до 3 метров. Через некоторое время предупреждение было снято. "На фоне землетрясения в (регионе) Арекипа министерство здравоохранения информирует, что в городе Ика медицинская помощь оказана пяти людям", - говорится в сообщении ведомства. Местная радиостанция RPP также сообщает, что власти расположенной в регионе провинции Каравели в пятницу отменили занятия в 150 учебных заведениях в качестве меры безопасности.
https://ria.ru/20240628/azerbaydzhan-1956028011.html
перу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_8d10f02491dca3852909ba5b20491617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, перу, происшествия – радио sputnik
В мире, Перу, Происшествия – Радио Sputnik
В Перу пострадали пять человек при землетрясении
Минздрав Перу: пять человек пострадали при землетрясении магнитудой 7,0