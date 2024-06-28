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В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях - РИА Новости, 28.06.2024
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях
Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:35
2024-06-28T14:35
2024-06-28T14:41
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший доставлен в госпиталь МВД в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, произошел наезд служебной машины на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД России возле станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Происшествия, Москва, Ивантеевка, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях
Инспектор ГИБДД получил перелом плеча на показательных выступлениях в Ивантеевке
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший доставлен в госпиталь МВД в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошел наезд служебной машины на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД России возле станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Обстоятельства происшествия выясняются.