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В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях - РИА Новости, 28.06.2024
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14:35 28.06.2024 (обновлено: 14:41 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/perelom-1956116543.html
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях - РИА Новости, 28.06.2024
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях
Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:35
2024-06-28T14:41
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший доставлен в госпиталь МВД в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, произошел наезд служебной машины на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД России возле станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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происшествия, москва, ивантеевка, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Ивантеевка, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях

Инспектор ГИБДД получил перелом плеча на показательных выступлениях в Ивантеевке

Автомобиль наехал на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в Ивантеевке. Кадр видео очевидца
Автомобиль наехал на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в Ивантеевке. Кадр видео очевидца
Автомобиль наехал на инспектора ГИБДД во время показательных выступлений в Ивантеевке. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший доставлен в госпиталь МВД в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, произошел наезд служебной машины на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительной информации, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД России возле станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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ПроисшествияМоскваИвантеевкаРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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