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В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях

В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях - РИА Новости, 28.06.2024

В Подмосковье машина наехала на полицейского на показательных выступлениях

Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:35

2024-06-28T14:35

2024-06-28T14:41

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Инспектор ГИБДД получил перелом плечевого сустава при наезде служебной автомашины во время показательных выступлений в подмосковной Ивантеевке, пострадавший доставлен в госпиталь МВД в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, произошел наезд служебной машины на сотрудника ГИБДД на показательных выступлениях в Ивантеевке", - сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительной информации, инспектор с переломом плечевого сустава был доставлен в главный клинический госпиталь МВД России возле станции метро "Октябрьское поле" на северо-западе Москвы. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

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происшествия, москва, ивантеевка, россия, гибдд мвд рф