Пентагон прокомментировал ситуацию в Черном море
Пентагон: США продолжат полеты в международных водах, где это позволено законом
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США продолжат полеты над международными водами Черного моря, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом", — сказала она на брифинге.
Запад не знает, зачем ему война с Россией
25 июня, 08:00
Сингх добавила, что видела сообщения о позиции Минобороны России, но не может их прокомментировать.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили о возросшей интенсивности полетов американских стратегических беспилотников над Черным морем. В министерстве подчеркнули, что эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов по территории России. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.
В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.
Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации.
Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. По открытым данным сервиса FlightRadar24, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11:12 появился над Черным морем к юго-востоку от Крыма, затем в течение десяти минут он направлялся в сторону полуострова. В 11:39 БПЛА исчез с радаров, а в 11:47 появился снова и двигался уже в направлении побережья Краснодарского края. С 11:55 по 12:03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12:05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.
В 12:15 ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.