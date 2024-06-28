https://ria.ru/20240628/pentagon-1956223783.html

Пентагон прокомментировал ситуацию в Черном море

Пентагон прокомментировал ситуацию в Черном море - РИА Новости, 28.06.2024

Пентагон прокомментировал ситуацию в Черном море

США продолжат полеты над международными водами Черного моря, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:33

2024-06-28T20:33

2024-06-28T23:19

черное море

министерство обороны сша

сша

россия

андрей белоусов

нато

воздушно-космические силы россии

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. США продолжат полеты над международными водами Черного моря, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх."Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом", — сказала она на брифинге.Сингх добавила, что видела сообщения о позиции Минобороны России, но не может их прокомментировать.Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили о возросшей интенсивности полетов американских стратегических беспилотников над Черным морем. В министерстве подчеркнули, что эти дроны проводят разведку и наводят на цели высокоточное оружие, которое западные страны передают ВСУ для нанесения ударов по территории России. Таким образом, можно говорить о большой вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт на стороне Киева.В оборонном ведомстве добавили, что такая активность кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что увеличивает риск прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, поручил Генштабу внести предложения по оперативному реагированию на провокации.Американские беспилотники регулярно появляются над Черным морем. Так, разведывательный дрон ВВС США типа Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk находился в воздухе в момент атаки ВСУ на Севастополь 23 июня. По открытым данным сервиса FlightRadar24, беспилотник Forte10, вылетевший с Сицилии, примерно в 11:12 появился над Черным морем к юго-востоку от Крыма, затем в течение десяти минут он направлялся в сторону полуострова. В 11:39 БПЛА исчез с радаров, а в 11:47 появился снова и двигался уже в направлении побережья Краснодарского края. С 11:55 по 12:03 воздушное судно оставалось примерно на одном месте, а с 12:05 начало стремительно двигаться на юг в направлении Турции.В 12:15 ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

https://ria.ru/20240618/ryabkov-1953759779.html

https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955752176.html

черное море

сша

россия

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черное море, министерство обороны сша, сша, россия, андрей белоусов, нато, воздушно-космические силы россии