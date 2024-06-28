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Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:02 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/patriot-1955974052.html
Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева
Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева - РИА Новости, 28.06.2024
Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева
Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину, заявил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:02
2024-06-28T01:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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зрк patriot
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину, заявил РИА Новости представитель ведомства. "Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось", - сообщили агентству в американском оборонном ведомстве на просьбу подтвердить сообщения СМИ. Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву. В Белом доме и госдепартаменте США пока не ответили на запросы РИА Новости. По данным газеты, в Израиле в апреле заявляли, что хотят завершить использование восьми батарей Patriot, которым более тридцати лет, и заменить их более современными системами. Украина на данный момент имеет всего две системы Patriot, одна из которых была отправлена США, а вторая - совместно Германией и Нидерландами, ранее сообщала газета. Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. Зеленский также в прошлом году заявлял, что просил Израиль предоставить Украине средства ПВО и системы ПРО еще в начале конфликта, но безрезультатно. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240624/patriot-1955162131.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240627/ukraina-1955947205.html
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в мире, украина, россия, израиль, нато, зрк patriot
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Израиль, НАТО, ЗРК Patriot
Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева

Пентагон не знает о переговорах с Израилем об отправке систем ПВО Patriot Киеву

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось", - сообщили агентству в американском оборонном ведомстве на просьбу подтвердить сообщения СМИ.
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву.
В Белом доме и госдепартаменте США пока не ответили на запросы РИА Новости.
По данным газеты, в Израиле в апреле заявляли, что хотят завершить использование восьми батарей Patriot, которым более тридцати лет, и заменить их более современными системами.
Украина на данный момент имеет всего две системы Patriot, одна из которых была отправлена США, а вторая - совместно Германией и Нидерландами, ранее сообщала газета.
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Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. Зеленский также в прошлом году заявлял, что просил Израиль предоставить Украине средства ПВО и системы ПРО еще в начале конфликта, но безрезультатно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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