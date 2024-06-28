Пентагон ответил на сообщения о переговорах с Израилем по Patriot для Киева
Пентагон не знает о переговорах с Израилем об отправке систем ПВО Patriot Киеву
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Пентагону неизвестно о переговорах США с Израилем об отправке систем ПВО Patriot на Украину, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"Нет, мы понятия не имеем, откуда это взялось", - сообщили агентству в американском оборонном ведомстве на просьбу подтвердить сообщения СМИ.
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на знакомые с обсуждениями источники сообщила, что министры и высокопоставленные официальные лица США, Израиля и Украины ведут переговоры о поставке до восьми комплексов ПВО Patriot Киеву.
В Белом доме и госдепартаменте США пока не ответили на запросы РИА Новости.
По данным газеты, в Израиле в апреле заявляли, что хотят завершить использование восьми батарей Patriot, которым более тридцати лет, и заменить их более современными системами.
Украина на данный момент имеет всего две системы Patriot, одна из которых была отправлена США, а вторая - совместно Германией и Нидерландами, ранее сообщала газета.
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Ранее Владимир Зеленский просил поставить Киеву как минимум семь американских комплексов Patriot. Зеленский также в прошлом году заявлял, что просил Израиль предоставить Украине средства ПВО и системы ПРО еще в начале конфликта, но безрезультатно.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.