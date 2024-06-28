https://ria.ru/20240628/panika--1955993744.html
"Мы в заднице": демократов охватила паника после выступления Байдена
"Мы в заднице": демократов охватила паника после выступления Байдена - РИА Новости, 28.06.2024
"Мы в заднице": демократов охватила паника после выступления Байдена
Демократическую партию в США охватила паника после выступления президента страны Джо Байдена на дебатах с его политическим оппонентом Дональдом Трампом,... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T06:25
2024-06-28T06:25
2024-06-28T07:45
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Демократическую партию в США охватила паника после выступления президента страны Джо Байдена на дебатах с его политическим оппонентом Дональдом Трампом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "У демократов "агрессивная паника" после сегодняшнего выступления Байдена", - передает телеканал. Отмечается, что одни источники заявляют о наличии у Демократической партии "проблем", а другие подводят итог дебатов в гораздо более резкой форме. "Мы в заднице", - резюмирует собеседник телеканала.
https://ria.ru/20240628/debaty-1955992108.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
"Мы в заднице": демократов охватила паника после выступления Байдена
CNN: демократов охватила паника после выступления Байдена на дебатах с Трампом