https://ria.ru/20240628/otpravka-1956069705.html

"Намеренная провокация": СМИ предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

"Намеренная провокация": СМИ предупредили об опасном ходе США в зоне СВО - РИА Новости, 28.06.2024

"Намеренная провокация": СМИ предупредили об опасном ходе США в зоне СВО

Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T12:22

2024-06-28T12:22

2024-06-28T12:22

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Правительство США пошло бы на очень опасный шаг, если бы приняло решение отправить американских подрядчиков на Украину для помощи в ремонте и обслуживании военной техники, пишет обозреватель журнала The Spectator Майкл Эванс."Москва сочтет прибытие американских подрядчиков на Украину преднамеренной провокацией, что может поставить жизнь американцев под угрозу", — отметил он.Эванс подчеркнул, что союзники Киева постепенно стирают все красные линии. Именно поэтому, добавил он, Запад передает Киеву все более дальнобойное оружие.Во вторник телеканал CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. По информации чиновников, Белый дом еще не получил одобрения от Байдена. В Пентагоне прокомментировали РИА Новости это сообщение, заявив, что США не принимали решений о возможной отправке американских военнослужащих или военных подрядчиков на Украину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240628/debaty-1956018660.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955905855.html

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в мире, украина, сша, киев, министерство обороны сша