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Байден оскорбил Трампа на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
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04:32 28.06.2024 (обновлено: 10:18 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/oskorblenie-1955986286.html
Байден оскорбил Трампа на дебатах
Байден оскорбил Трампа на дебатах - РИА Новости, 28.06.2024
Байден оскорбил Трампа на дебатах
Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в очередной раз позволил себе публичное оскорбление, назвав своего оппонента РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:32
2024-06-28T10:18
в мире
выборы президента сша — 2024
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в очередной раз позволил себе публичное оскорбление, назвав своего оппонента "неудачником и лузером"."Ты неудачник и лузер", - сообщил он в эфире дебатов в студии телеканала CNN, обращаясь к Трампу.Нынешний американский лидер регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент США вновь позволил себе недипломатично высказаться о президенте РФ назвав того "жестоким тираном".Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, назвал недопустимым очередное оскорбление Байдена в адрес российского лидера, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240624/mir-1954910606.html
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"Ты неудачник и лузер". Байден обратился к Трампу
"Ты неудачник и лузер". Байден обратился к Трампу
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в мире, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, дональд трамп
В мире, Выборы президента США — 2024, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, Дональд Трамп
Байден оскорбил Трампа на дебатах

Байден на теледебатах назвал Трампа неудачником и лузером

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом в очередной раз позволил себе публичное оскорбление, назвав своего оппонента "неудачником и лузером".
"Ты неудачник и лузер", - сообщил он в эфире дебатов в студии телеканала CNN, обращаясь к Трампу.
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24 июня, 08:00
Нынешний американский лидер регулярно допускает оскорбления в адрес других мировых лидеров и журналистов. Ранее американские СМИ писали о жалобах сотрудников Белого дома на грубости со стороны Байдена, а в мае, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, президент США вновь позволил себе недипломатично высказаться о президенте РФ назвав того "жестоким тираном".
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, назвал недопустимым очередное оскорбление Байдена в адрес российского лидера, добавив, что оно направлено против всего сплоченного народа России.
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".
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В миреВыборы президента США — 2024Предвыборные дебаты Трампа и БайденаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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