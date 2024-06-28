Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/opasnost-1956209459.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.06.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха, ожидающихся ливней и грозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:11
2024-06-28T19:11
общество
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802058986_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_def87bc55cc5b4c19d50992a60bec1c5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха, ожидающихся ливней и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, 28 июня до 20.00 на территории Санкт‑Петербурга сохранится очень высокая температура воздуха (плюс 30 градусов и выше). 29 июня с 12.00 до 19.00 местами ожидаются ливни и грозы. 29 июня также ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802058986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c7efe15a32d84edfcb200476a7260d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург
Общество, Санкт-Петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары и ливней

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк Санкт-Петербург
 Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха, ожидающихся ливней и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"По информации Росгидрометцентра, 28 июня до 20.00 на территории Санкт‑Петербурга сохранится очень высокая температура воздуха (плюс 30 градусов и выше). 29 июня с 12.00 до 19.00 местами ожидаются ливни и грозы. 29 июня также ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.
Люди катаются на катамаранах в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Синоптики пообещали москвичам жару, которой не было более ста лет
Вчера, 10:24
 
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала