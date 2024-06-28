https://ria.ru/20240628/opasnost-1956209459.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 28.06.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха, ожидающихся ливней и грозы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:11

2024-06-28T19:11

2024-06-28T19:11

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за высокой температуры воздуха, ожидающихся ливней и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, 28 июня до 20.00 на территории Санкт‑Петербурга сохранится очень высокая температура воздуха (плюс 30 градусов и выше). 29 июня с 12.00 до 19.00 местами ожидаются ливни и грозы. 29 июня также ожидается усиление ветра до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.

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общество, санкт-петербург