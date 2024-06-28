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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 28.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:12 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/opasnost-1956014532.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:12
2024-06-28T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 08.48 мск. Через 6 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород
белгородский район
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации.
Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 08.48 мск. Через 6 минут отменили тревогу.
«
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районШебекино
 
 
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