https://ria.ru/20240628/opasnost-1956014532.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:12
2024-06-28T09:12
2024-06-28T09:12
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
шебекино
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района и города Шебекино отменен, сообщили в Telegram-канале городской администрации. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 08.48 мск. Через 6 минут отменили тревогу. "РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
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происшествия, белгород, белгородский район, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Шебекино
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили сигнал ракетной опасности