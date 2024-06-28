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СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
Сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале по делу о терактах в Дагестане, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:47
2024-06-28T19:47
2024-06-28T20:54
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
абдулманап нурмагомедов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале по делу о терактах в Дагестане, сообщил телеканал 360."У входа в здание стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника", — говорится в публикации.Ранее пресс-служба Верховного суда республики сообщила, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, абдулманап нурмагомедов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Абдулманап Нурмагомедов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
Телеканал 360: силовики устроили обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова