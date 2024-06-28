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СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова - РИА Новости, 28.06.2024
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19:47 28.06.2024 (обновлено: 20:54 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/obyski-1956216680.html
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова - РИА Новости, 28.06.2024
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова
Сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале по делу о терактах в Дагестане, сообщил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:47
2024-06-28T20:54
происшествия
махачкала
сергокалинский район
дербент
абдулманап нурмагомедов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале по делу о терактах в Дагестане, сообщил телеканал 360."У входа в здание стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника", — говорится в публикации.Ранее пресс-служба Верховного суда республики сообщила, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240627/nagrada-1955877292.html
махачкала
сергокалинский район
дербент
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, дербент, абдулманап нурмагомедов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Дербент, Абдулманап Нурмагомедов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
СМИ: силовики пришли с обысками в школу единоборств имени Нурмагомедова

Телеканал 360: силовики устроили обыски в школе единоборств имени Нурмагомедова

Обстановка около школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Кадр видео очевидца
Обстановка около школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Кадр видео очевидца
Обстановка около школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов устроили обыски в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Махачкале по делу о терактах в Дагестане, сообщил телеканал 360.
«
"У входа в здание стоят десятки вооруженных сотрудников в камуфляжной форме, а также спецтехника", — говорится в публикации.
Ранее пресс-служба Верховного суда республики сообщила, что преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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ПроисшествияМахачкалаСергокалинский районДербентАбдулманап НурмагомедовВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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