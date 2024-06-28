При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель
Пушилин: при обстреле Донецка и Макеевки погиб мирный житель, четверо пострадали
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребёнок, пострадали в пятницу в результате обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинский войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
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"В Советском районе Макеевки на дороге между авторемзаводом и Криничной в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1966 года рождения. В Петровском районе Донецка при обстреле из ствольной артиллерии ранены ребенок (мальчик 2013 года рождения), женщина 1980 года рождения, мужчина 1952 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.
В пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о серии обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских войск.
Он добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им была оказана необходимая медицинская помощь. Также он сообщил, что в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.