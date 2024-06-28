Рейтинг@Mail.ru
При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/obstrel-1956225389.html
При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель
При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель - РИА Новости, 28.06.2024
При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребёнок, пострадали в пятницу в результате обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинский... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T20:45
2024-06-28T20:45
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
петровский район
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребёнок, пострадали в пятницу в результате обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинский войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "В Советском районе Макеевки на дороге между авторемзаводом и Криничной в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1966 года рождения. В Петровском районе Донецка при обстреле из ствольной артиллерии ранены ребенок (мальчик 2013 года рождения), женщина 1980 года рождения, мужчина 1952 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале. В пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о серии обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских войск. Он добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им была оказана необходимая медицинская помощь. Также он сообщил, что в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240628/udar-1956023809.html
https://ria.ru/20240628/ukraina-1956170078.html
донецк
макеевка
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, макеевка, петровский район, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Петровский район, Денис Пушилин
При обстрелах Донецка и Макеевки погиб мирный житель

Пушилин: при обстреле Донецка и Макеевки погиб мирный житель, четверо пострадали

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо, в том числе ребёнок, пострадали в пятницу в результате обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинский войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"В Советском районе Макеевки на дороге между авторемзаводом и Криничной в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА на автомобиль погиб мужчина 1961 года рождения, ранена женщина 1966 года рождения. В Петровском районе Донецка при обстреле из ствольной артиллерии ранены ребенок (мальчик 2013 года рождения), женщина 1980 года рождения, мужчина 1952 года рождения", - написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Подполье сообщило об ударе по району дислокации ВСУ под Николаевом
Вчера, 09:42
В пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало о серии обстрелов Петровского района Донецка и Макеевки со стороны украинских войск.
Он добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им была оказана необходимая медицинская помощь. Также он сообщил, что в результате обстрелов были повреждены шесть жилых домостроений.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
"Так и происходит". В США назвали признаки завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаПетровский районДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала