https://ria.ru/20240628/obstrel-1956177724.html

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2024

В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:16

2024-06-28T17:16

2024-06-28T17:46

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и ранениями головы и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html

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белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины