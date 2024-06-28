Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 28.06.2024 (обновлено: 17:46 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/obstrel-1956177724.html
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:16
2024-06-28T17:46
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и ранениями головы и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955743423.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и ранениями головы и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Николаевское подполье сообщило об ударе по району, откуда шел обстрел Крыма
27 июня, 22:59
Губернатор уточнил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.
Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Очевидец обстрела в Крыму рассказал о характерных ранах пострадавших
27 июня, 04:28
 
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала