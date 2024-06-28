https://ria.ru/20240628/obstrel-1956177724.html
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина - РИА Новости, 28.06.2024
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:16
2024-06-28T17:16
2024-06-28T17:46
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины поселка Прилесье Краснояружского района Белгородской области, его госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчину с контузией и ранениями головы и живота бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь", - написал Гладков.Губернатор уточнил, что в результате прилета загорелся частный дом, еще в одном доме выбиты окна и посечен забор. Информация о последствиях уточняется, добавил глава региона.Краснояружский район Белгородской области граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240627/udar-1955965785.html
https://ria.ru/20240627/ochevidets-1955743423.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при обстреле пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина