https://ria.ru/20240628/obstrel-1956107799.html

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:12

2024-06-28T14:12

2024-06-28T14:12

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "ВСУ произвели обстрел по городу Пологи Пологовского района из ствольной артиллерии. Разрушен дом и надворные постройки. Пострадавших нет", - сказали в оперативных службах. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины