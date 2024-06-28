Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/obstrel-1956107799.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:12
2024-06-28T14:12
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_5:51:680:431_1920x0_80_0_0_bccfef60823ec9e1b2e32ffaf88cdcda.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "ВСУ произвели обстрел по городу Пологи Пологовского района из ствольной артиллерии. Разрушен дом и надворные постройки. Пострадавших нет", - сказали в оперативных службах. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html
россия
запорожская область
днепр (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953400601_41:0:648:455_1920x0_80_0_0_e8ae99b3a1340b113d9f4aaf44b3724b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, есть разрушения

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВФУ
Последствия атаки ВФУ
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВФУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах.
«
"ВСУ произвели обстрел по городу Пологи Пологовского района из ствольной артиллерии. Разрушен дом и надворные постройки. Пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Это рекорд": на Западе заявили о колоссальных потерях ВСУ за одни сутки
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала