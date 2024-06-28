https://ria.ru/20240628/obstrel-1956107799.html
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области - РИА Новости, 28.06.2024
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:12
2024-06-28T14:12
2024-06-28T14:12
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные обстреляли подконтрольный России город Пологи в Запорожской области, разрушен дом, жертв нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "ВСУ произвели обстрел по городу Пологи Пологовского района из ствольной артиллерии. Разрушен дом и надворные постройки. Пострадавших нет", - сказали в оперативных службах. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240627/zapad-1955906285.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области
ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, есть разрушения