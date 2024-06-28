https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html

ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии

ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии - РИА Новости, 28.06.2024

ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии

ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, сообщается в проекте заявления палат... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T15:55

2024-06-28T15:55

2024-06-28T15:55

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, сообщается в проекте заявления палат Федерального собрания РФ. Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил ранее глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", - сказано в документе.

https://ria.ru/20240619/priostanovka-1953933169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, прибалтика, леонид слуцкий (политик), обсе, госдума рф, лдпр, в мире