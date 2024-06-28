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ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии - РИА Новости, 28.06.2024
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15:55 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/obse-1956146418.html
ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии
ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии - РИА Новости, 28.06.2024
ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии
ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, сообщается в проекте заявления палат... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T15:55
2024-06-28T15:55
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прибалтика
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, сообщается в проекте заявления палат Федерального собрания РФ. Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил ранее глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", - сказано в документе.
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россия, украина, прибалтика, леонид слуцкий (политик), обсе, госдума рф, лдпр, в мире
Россия, Украина, Прибалтика, Леонид Слуцкий (политик), ОБСЕ, Госдума РФ, ЛДПР, В мире
ПА ОБСЕ игнорирует нарушения на Украине, заявили российские парламентарии

Парламентарии: ПА ОБСЕ игнорирует нарушения прав нацменьшинств на Украине

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Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, сообщается в проекте заявления палат Федерального собрания РФ.
Проект заявления Федерального Собрания РФ о приостановке участия делегации РФ в работе ПА ОБСЕ внесен в Госдуму, сообщил ранее глава комитета по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В течение многих лет ПА ОБСЕ игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств на Украине и в государствах Прибалтики, свободы общения и обучения на родном языке, не обращает внимания на кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", - сказано в документе.
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РоссияУкраинаПрибалтикаЛеонид Слуцкий (политик)ОБСЕГосдума РФЛДПРВ мире
 
 
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