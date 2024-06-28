https://ria.ru/20240628/obrazovanie-1956028236.html

Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ

Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ - РИА Новости, 28.06.2024

Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ

Правительство России создает все необходимые условия, чтобы выпускники школ смогли реализовать свой потенциал на благо страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T09:55

2024-06-28T09:55

2024-06-28T10:34

общество

россия

дмитрий чернышенко

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России создает все необходимые условия, чтобы выпускники школ смогли реализовать свой потенциал на благо страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сегодня правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны", - сказал Чернышенко, поздравляя школьников с выпускным. По словам вице-премьера РФ, из школ в этом году выпускается более 2 миллионов 300 тысяч учеников 9 и 11 классов. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование