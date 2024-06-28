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Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ - РИА Новости, 28.06.2024
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09:55 28.06.2024 (обновлено: 10:34 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/obrazovanie-1956028236.html
Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ
Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ - РИА Новости, 28.06.2024
Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ
Правительство России создает все необходимые условия, чтобы выпускники школ смогли реализовать свой потенциал на благо страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T09:55
2024-06-28T10:34
общество
россия
дмитрий чернышенко
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России создает все необходимые условия, чтобы выпускники школ смогли реализовать свой потенциал на благо страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сегодня правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны", - сказал Чернышенко, поздравляя школьников с выпускным. По словам вице-премьера РФ, из школ в этом году выпускается более 2 миллионов 300 тысяч учеников 9 и 11 классов. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Социальный навигатор, СН_Образование
Правительство создает условия для реализации потенциала выпускников школ

Чернышенко: власти создают условия для реализации потенциала выпускников школ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВыпускники школы
Выпускники школы - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Выпускники школы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Правительство России создает все необходимые условия, чтобы выпускники школ смогли реализовать свой потенциал на благо страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня правительство создает все условия для того, чтобы вы могли получить самые широкие навыки и реализовать свой потенциал на благо страны", - сказал Чернышенко, поздравляя школьников с выпускным.
По словам вице-премьера РФ, из школ в этом году выпускается более 2 миллионов 300 тысяч учеников 9 и 11 классов. Многие из них продолжат обучение в вузах и организациях среднего профессионального образования.
Работа приемной комиссии - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Чернышенко анонсировал внедрение новой системы высшего образования в вузах
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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