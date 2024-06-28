https://ria.ru/20240628/oae-1956210321.html

В Москве на Манежной площади открылись дни культуры ОАЭ

В Москве на Манежной площади открылись дни культуры ОАЭ - РИА Новости, 28.06.2024

В Москве на Манежной площади открылись дни культуры ОАЭ

На Манежной площади в Москве в пятницу открылись дни культуры ОАЭ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:16

2024-06-28T19:16

2024-06-28T19:16

москва

россия

оаэ

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. На Манежной площади в Москве в пятницу открылись дни культуры ОАЭ. Дни культуры проводятся в рамках проекта "Лето в Москве", ближе познакомиться с историей и культурой Объединенных арабских эмиратов москвичи и гости столицы смогут с 28 июня по 2 июля. Туристам расскажут о достопримечательностях страны, традиционных костюмах, кухне, предложат попробовать технику росписи хной. "Рад приветствовать вас на открытии дней культуры ОАЭ, которые впервые проходят на главной площади Москвы. Дни культуры ОАЭ имеют важное культурное, образовательное и историческое значение, позволяют ближе познакомиться с культурам достоянием нашего народа", - сказал посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер на церемонии открытия. По его словам, главная цель проводимого фестиваля - укрепление связей между народами России и ОАЭ. Программа фестиваля подготовлена совместно посольством ОАЭ и правительством Москвы.

https://ria.ru/20231206/peregovory-1914103355.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, оаэ, общество