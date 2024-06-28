https://ria.ru/20240628/neft-1956234264.html

Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов

Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов - РИА Новости, 28.06.2024

Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов

Мировые цены на нефть завершили первую половину текущего года в плюсе на 10-14%, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T22:07

2024-06-28T22:07

2024-06-28T22:07

экономика

цены на нефть

brent

wti (нефть)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть завершили первую половину текущего года в плюсе на 10-14%, следует из данных торгов. По итогам торгов пятницы цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - 81,54 доллара. Таким образом, за полугодие Brent подорожал на 10,3%, WTI - на 13,8%. По итогам второго квартала цены на обе марки при этом снизились на 2,8% и 2% соответственно. Кроме того, за июнь Brent подорожал на 4,1%, WTI - на 5,9%.

https://ria.ru/20240615/kazakhstan-1953073284.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)