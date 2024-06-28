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Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов
Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов - РИА Новости, 28.06.2024
Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов
Мировые цены на нефть завершили первую половину текущего года в плюсе на 10-14%, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:07
2024-06-28T22:07
2024-06-28T22:07
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть завершили первую половину текущего года в плюсе на 10-14%, следует из данных торгов. По итогам торгов пятницы цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WTI - 81,54 доллара. Таким образом, за полугодие Brent подорожал на 10,3%, WTI - на 13,8%. По итогам второго квартала цены на обе марки при этом снизились на 2,8% и 2% соответственно. Кроме того, за июнь Brent подорожал на 4,1%, WTI - на 5,9%.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Мировые цены на нефть по итогам I полугодия выросли на 10-14 процентов
Мировые цены на нефть завершили первую половину года в плюсе на 10-14%
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть завершили первую половину текущего года в плюсе на 10-14%, следует из данных торгов.
По итогам торгов пятницы цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Bren
t составила 85 долларов за баррель, августовских фьючерсов на WT
I - 81,54 доллара.
Таким образом, за полугодие Brent подорожал на 10,3%, WTI - на 13,8%. По итогам второго квартала цены на обе марки при этом снизились на 2,8% и 2% соответственно.
Кроме того, за июнь Brent подорожал на 4,1%, WTI - на 5,9%.