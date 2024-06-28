https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html
Блиновская погасила часть налогового долга
Блиновская погасила часть налогового долга - РИА Новости, 28.06.2024
Блиновская погасила часть налогового долга
Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей с продажи квартиры отца в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T19:30
2024-06-28T19:30
2024-06-28T19:30
происшествия
жилье
елена блиновская
сбербанк россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей с продажи квартиры отца в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Иван Морозов. "Действительно, произошло погашение за счет продажи одной из квартир, которая принадлежит отцу Елены Олегу Анатольевичу", - сказал адвокат. По его словам, сумма в 70 миллионов рублей является продажной ценой квартиры. "Денежные средства по условиям договора купли-продажи попадают на аккредитив "Сбербанка", с которого уже производится уплата налогов",- добавил адвокат. Также стало известно, что Блиновская закончила ознакомление с материалами уголовного дела. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240628/rozysk-1956052396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, елена блиновская, сбербанк россии
Происшествия, Жилье, Елена Блиновская, Сбербанк России
Блиновская погасила часть налогового долга
Адвокат: Блиновская внесла 70 млн руб с продажи квартиры в счет налогового долга
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей с продажи квартиры отца в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Иван Морозов.
«
"Действительно, произошло погашение за счет продажи одной из квартир, которая принадлежит отцу Елены Олегу Анатольевичу", - сказал адвокат.
По его словам, сумма в 70 миллионов рублей является продажной ценой квартиры. "Денежные средства по условиям договора купли-продажи попадают на аккредитив "Сбербанка
", с которого уже производится уплата налогов",- добавил адвокат.
Также стало известно, что Блиновская закончила ознакомление с материалами уголовного дела.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.