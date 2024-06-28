https://ria.ru/20240628/nalogi-1956212577.html

Блиновская погасила часть налогового долга

Блиновская погасила часть налогового долга - РИА Новости, 28.06.2024

Блиновская погасила часть налогового долга

Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей с продажи квартиры отца в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела, сообщил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T19:30

2024-06-28T19:30

2024-06-28T19:30

происшествия

жилье

елена блиновская

сбербанк россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942078653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_9fc17ac97974d6e84c10ed0dce1195e1.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Блогер Елена Блиновская внесла 70 миллионов рублей с продажи квартиры отца в счет погашения налоговой недоимки в рамках своего уголовного дела, сообщил РИА Новости адвокат Иван Морозов. "Действительно, произошло погашение за счет продажи одной из квартир, которая принадлежит отцу Елены Олегу Анатольевичу", - сказал адвокат. По его словам, сумма в 70 миллионов рублей является продажной ценой квартиры. "Денежные средства по условиям договора купли-продажи попадают на аккредитив "Сбербанка", с которого уже производится уплата налогов",- добавил адвокат. Также стало известно, что Блиновская закончила ознакомление с материалами уголовного дела. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240628/rozysk-1956052396.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, елена блиновская, сбербанк россии