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МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины - РИА Новости, 28.06.2024
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22:36 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/mvf-1956237494.html
МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины
МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины - РИА Новости, 28.06.2024
МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины
Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T22:36
2024-06-28T22:36
экономика
украина
киев
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей. "Так и есть", - ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом. В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240628/mvf-1956236573.html
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экономика, украина, киев, мвф
Экономика, Украина, Киев, МВФ
МВФ не рассматривает сценарий реструктуризации долга Украины

МВФ не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Украины перед организацией, заявил РИА Новости глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей.
"Так и есть", - ответил он агентству на просьбу подтвердить, что МВФ не рассматривает возможность реструктуризации долга Киева перед фондом.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
МВФ предостерег Запад от использования доходов с российских активов
Вчера, 22:32
В пятницу руководство МВФ завершило четвертый пересмотр программы финансовой помощи Украине и одобрило выделение Киеву нового транша помощи в объеме 2,2 миллиарда долларов. С учетом последнего согласованного пакета помощи общий объем выделенных Украине кредитных средств МВФ достигнет 7,6 миллиарда долларов.
В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Аналитик поймал Зеленского и Запад на лжи о конфликте на Украине
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