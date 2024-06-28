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МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
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02:08 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/mus-1955977944.html
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ - РИА Новости, 28.06.2024
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ
Досудебный трибунал Международного уголовного суда (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T02:08
2024-06-28T02:08
в мире
израиль
великобритания
биньямин нетаньяху
международный уголовный суд
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Досудебный трибунал Международного уголовного суда (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления, сообщает газета Jerusalem Post. Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Решение, принятое в четверг, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и предоставило право другим странам высказать своем мнение по этому делу. МУС дал Британии и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве "друзей суда", то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу. Как пишет издание, после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы. В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
https://ria.ru/20240627/protest-1955968508.html
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96
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в мире, израиль, великобритания, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд
В мире, Израиль, Великобритания, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд
МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта, пишут СМИ

Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Досудебный трибунал Международного уголовного суда (МУС) отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, затребованные прокурором суда Каримом Ханом за предполагаемые военные преступления, сообщает газета Jerusalem Post.
Отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление "amicus curiae" ("друга суда") против юрисдикции МУС по этому вопросу. Решение, принятое в четверг, не только удовлетворило просьбу Великобритании о вмешательстве, но и предоставило право другим странам высказать своем мнение по этому делу.
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МУС дал Британии и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве "друзей суда", то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу.
Как пишет издание, после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.
В мае главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". Отмечается, что, по данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, главарь ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года.
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