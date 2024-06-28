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В Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест по программе создания МПТ - РИА Новости, 28.06.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:03 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/moskva-1956027274.html
В Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест по программе создания МПТ
В Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест по программе создания МПТ - РИА Новости, 28.06.2024
В Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест по программе создания МПТ
Еще более 1,1 тысячи рабочих мест будет создано на востоке Москвы по городской программе создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T10:03
2024-06-28T10:03
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
москва
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще более 1,1 тысячи рабочих мест будет создано на востоке Москвы по городской программе создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда инвесторы реализуют проекты строительства офисных и промышленных зданий, логистических и торговых центров, детских садов, школ, поликлиник. Так, на Тагильской улице в составе ЖК инвестор возведет образовательный комплекс и многофункциональный офисно-торговый центр. В результате появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Соглашение о строительстве офисно-торгового центра было подписано с инвестором в начале 2024 года, сдать объект в строй планируется в 2026 году. По проекту, в 26-этажном здании разместятся более 390 офисных помещений, а также торговые объекты, рестораны и кафе."Это уже второй деловой объект инвестора, который появится в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Ранее было начато строительство офисного комплекса в Обручевском районе ЮЗАО на более чем тысячу рабочих мест", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Как отметили в пресс-службе, реализация программы создания мест приложения труда стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости – это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
https://ria.ru/20240512/rabota-1944778799.html
https://ria.ru/20240208/moskva-1926010379.html
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экономика, москва, максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский

В Москве появится более 1,1 тысячи рабочих мест по программе создания МПТ

© Фото : пресс-служба ДИПППроектное решение МФК на Тагильской улице
Проектное решение МФК на Тагильской улице - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Еще более 1,1 тысячи рабочих мест будет создано на востоке Москвы по городской программе создания мест приложения труда, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В рамках программы мэра Москвы Сергея Собянина по стимулированию создания мест приложения труда инвесторы реализуют проекты строительства офисных и промышленных зданий, логистических и торговых центров, детских садов, школ, поликлиник. Так, на Тагильской улице в составе ЖК инвестор возведет образовательный комплекс и многофункциональный офисно-торговый центр. В результате появится более 1,1 тысячи новых рабочих мест", – привели слова Ликсутова в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
© Фото : пресс-служба ДИПППроектное решение МФК на Тагильской улице
Проектное решение МФК на Тагильской улице - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
Проектное решение МФК на Тагильской улице
Соглашение о строительстве офисно-торгового центра было подписано с инвестором в начале 2024 года, сдать объект в строй планируется в 2026 году. По проекту, в 26-этажном здании разместятся более 390 офисных помещений, а также торговые объекты, рестораны и кафе.
"Это уже второй деловой объект инвестора, который появится в столице по программе стимулирования создания мест приложения труда. Ранее было начато строительство офисного комплекса в Обручевском районе ЮЗАО на более чем тысячу рабочих мест", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
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Как отметили в пресс-службе, реализация программы создания мест приложения труда стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.
За четыре года реализации программа охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости – это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 215 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаМоскваМаксим ЛиксутовСергей СобянинВладислав Овчинский
 
 
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