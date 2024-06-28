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В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом - РИА Новости, 28.06.2024
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03:26 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/moshenniki-1955981920.html
В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом - РИА Новости, 28.06.2024
В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
В летнее время мошенники часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у своих жертв, рассказал член комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T03:26
2024-06-28T03:26
общество
госдума рф
мошенничество
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В летнее время мошенники часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у своих жертв, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "В летний период стоит ожидать активизации мошенников на сайтах знакомств, куда люди будут заходить чаще во время отпусков. Обычно злоумышленники действуют по одной схеме: они вовлекают жертву в доверительные и теплые отношения, однако на деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги, либо получить личную информацию для кражи персональных данных", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что по статистике, чаще всего от действий мошенников на сайтах знакомств страдают люди старшего возраста. "Как показал ряд исследований, примерно две трети жертв мошенников на сайтах знакомств – это женщины старше 50 лет. В целом это обычно одинокие люди с минимальным кругом общения, доверием которых легко завладеть", - рассказал депутат. По словам парламентария, один из наиболее распространённых методов, которым активно пользуются мошенники - создание фальшивых профилей. Такие профили часто используют фотографии привлекательных людей, взятые из интернета, и вымышленные биографии. Немкин рассказал, что мошенники под видом этих персонажей начинают переписку с жертвами, завоевывая их доверие и симпатию, а затем постепенно переходят к просьбам о деньгах на различные "экстренные" нужды, такие как медицинская помощь или билеты на поездку.
https://ria.ru/20240625/moshenniki-1955263932.html
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общество, госдума рф, мошенничество
Общество, Госдума РФ, Мошенничество
В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом

Немкин: мошенники часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств летом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка в парке
Девушка в парке - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. В летнее время мошенники часто создают фальшивые профили на сайтах знакомств, чтобы выманивать деньги у своих жертв, рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"В летний период стоит ожидать активизации мошенников на сайтах знакомств, куда люди будут заходить чаще во время отпусков. Обычно злоумышленники действуют по одной схеме: они вовлекают жертву в доверительные и теплые отношения, однако на деле манипулируют чувствами и эмоциями с целью выманить деньги, либо получить личную информацию для кражи персональных данных", - сказал он РИА Новости.
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Он отметил, что по статистике, чаще всего от действий мошенников на сайтах знакомств страдают люди старшего возраста.
"Как показал ряд исследований, примерно две трети жертв мошенников на сайтах знакомств – это женщины старше 50 лет. В целом это обычно одинокие люди с минимальным кругом общения, доверием которых легко завладеть", - рассказал депутат.
По словам парламентария, один из наиболее распространённых методов, которым активно пользуются мошенники - создание фальшивых профилей. Такие профили часто используют фотографии привлекательных людей, взятые из интернета, и вымышленные биографии. Немкин рассказал, что мошенники под видом этих персонажей начинают переписку с жертвами, завоевывая их доверие и симпатию, а затем постепенно переходят к просьбам о деньгах на различные "экстренные" нужды, такие как медицинская помощь или билеты на поездку.
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