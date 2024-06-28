https://ria.ru/20240628/mongoliya-1955594094.html

Процедура парламентских выборов в Монголии

Процедура парламентских выборов в Монголии - РИА Новости, 28.06.2024

Процедура парламентских выборов в Монголии

Согласно Конституции Монголии (1992), парламент (Великий государственный хурал) является высшим органом государственной власти и обладает исключительным правом... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

2024-06-28T01:12

справки

монголия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955595501_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_9b33723803d171cc1b5409827fee627c.jpg

Согласно Конституции Монголии (1992), парламент (Великий государственный хурал) является высшим органом государственной власти и обладает исключительным правом принятия законов государства. Парламент страны назначает и объявляет очередные выборы до 1 февраля года, в который должны проводиться выборы, и определяет дату голосования. Днем голосования является любой рабочий день во второй половине июня. Дата голосования граждан в зарубежных странах также определяется парламентом страны, голосование проводится в течение четырех календарных дней. День выборов является выходным днем.Избирательным органом, осуществляющими подготовку и проведение выборов в парламент Монголии на национальном уровне, является Генеральная избирательная комиссия.Парламент Монголии состоит из 126 членов, которые избираются гражданами страны на основе всеобщего, свободного и прямого избирательного права тайным голосованием сроком на четыре года.Согласно Закону "О парламентских выборах в Монголии", выборы в парламент проводятся по смешанной избирательной системе: 78 членов законодательного органа избираются большинством голосов (мажоритарная система) по 13 многомандатным избирательным округам, 48 – пропорциональным представительством по единому избирательному округу.Правом быть избранным обладают граждане Монголии, достигшие 25-летнего возраста и имеющие избирательное право. В соответствии с законодательством не могут быть выдвинуты в качестве кандидата лица, совершившие преступление и отбывающие вступившее в законную силу судебное наказание; лица, обвиненные в коррупционной деятельности или должностных правонарушениях. Кандидат не должен иметь крупных долговых обязательств, а также налоговых задолженностей. Государственные служащие, руководители компаний с государственным участием, намеревающиеся выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, должны быть освобождены от занимаемой должности не позднее 1 января года проведения указанных выборов. Кандидаты не могут баллотироваться более чем в одном избирательном округе, а также одновременно по избирательному округу и по партийному списку.Кандидаты могут быть выдвинуты политическими партиями и коалициями. Законодательством также предусмотрено участие независимых кандидатов.Правом голосовать обладают граждане Монголии, достигшие 18-летнего возраста. Граждане Монголии, признанные по решению суда недееспособными или отбывающие срок лишения свободы, не имеют права участвовать в выборах.Поименный список избирателей составляется на основе электронной базы данных Государственного реестра граждан. Граждане, находящиеся в иностранном государстве, должны самостоятельно заявить и зарегистрироваться для участия в выборах не позднее, чем за пять дней до даты голосования за рубежом. В соответствии с законодательством за 60 дней до дня голосования на парламентских выборах и вплоть до дня, следующего за днем голосования не допускается внутренняя миграция избирателей.Для участия в парламентских выборах партии и коалиции должны подать в Генеральную избирательную комиссию заявку о своем участии в данных выборах и ряд документов не позднее чем за 60 дней до даты голосования.Генеральная избирательная комиссия Монголии должна принять решение о регистрации партий и коалиций к участию в проводимых парламентских выборах в течение пяти дней со дня приема вышеуказанных документов.Выдвижение кандидатов партиями и коалициями, зарегистрированными для участия в выборах, начинается за 45 дней до дня голосования и завершается в течение одной недели.Процесс самовыдвижения начинается за 45 дней до даты голосования и завершается в течение одной недели.Партии и коалиции выдвигают до 78 человек по избирательным округам и до 48 человек по единому избирательному округу по списку кандидатов. На всеобщих выборах 2024 года не менее 30% всех кандидатов должны быть представителями одного пола.Когда партия или коалиция выдвигает кандидатов по списку, они выдвигаются в соответствии с порядком в списке с соотношением полов 1:1. Когда партия или коалиция выдвигает кандидатуру по избирательному округу, она выдвигает не более того количества мандатов, которое было заявлено в этом избирательном округе.Независимые кандидаты должны собрать в поддержку выдвижения своей кандидатуры по соответствующему территориальному избирательному округу подписи не менее 801 избирателя, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.После принятия решения о регистрации кандидата Генеральная избирательная комиссия выдает удостоверение личности кандидата за 18 дней до дня голосования и обнародует его.Предвыборная кампания начинается в день выдачи кандидатам удостоверений и заканчивается за 24 часа до дня голосования.В день выборов голосование начинается в 7.00 и заканчивается в 22.00.Избиратели, которые не могут лично присутствовать на избирательном участке по состоянию здоровья, или проходят обязательную военную службу, или арестованы по административному нарушению, или арестованы и содержатся под стражей в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, могут проголосовать с 9.00 до 20.00 накануне дня голосования на основании их заявления, медицинского заключения или заявления соответствующей организации. Голосование для таких избирателей осуществляется с помощью переносной опечатанной урны для голосования. Избиратель, голосует в передвижной кабине, вкладывает заполненный избирательный бюллетень для голосования в конверт и опускает его в переносную урну для голосования.Граждане, находящиеся в иностранном государстве, голосуют на определенных избирательной комиссией участках с 7.00 до 22.00.В день голосования избиратель приходит на участковый избирательный участок с документом, удостоверяющий его личность. Член избирательной комиссии проверяет документ и сверяет отпечатки пальцев избирателя с его электронной версией удостоверения личности, проверяет отсутствие чернильной маркировки на пальце избирателя, которая свидетельствует об участии в выборах, и выдает бланк регистрации избирателя. Если избирателя невозможно идентифицировать по отпечаткам пальцев или устройство считывания отпечатков не работает, данные его удостоверения личности сверяются со списком избирателей и выдается регистрационный бланк избирателя. Избиратель, получивший регистрационный бланк, отмечается как зарегистрированный в единой базе данных поименного списка избирателей.Член избирательной комиссии, которому поручена выдача избирательных бюллетеней, принимает регистрационный бланк избирателя и выдает избирательный бюллетень. Избиратель, получивший избирательный бюллетень, расписывается в списке избирателей.Избиратель заполняет избирательный бюллетень в кабине для голосования и помещает в устройство для подсчета голосов / урну для голосования, предварительно поместив бюллетень в специальный конверт, обеспечивающий конфиденциальность волеизъявления. После этого избирателю наносится чернильная маркировка, указывающая, что избиратель уже проголосовал на выборах.При голосовании избиратель с ограниченными физическими возможностями может воспользоваться по своему выбору помощью стороннего лица, которому он доверяет, за исключением уполномоченных представителей политических партий, кандидатов и членов участковой избирательной комиссии.Избранным членом парламента по многомандатному избирательному округу считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Для участия в распределении 48 депутатских мандатов, замещаемых по единому избирательному округу, политические партии или коалиции должны получить дифференцированный процент голосов избирателей: политическая партия должна получить не менее 4% голосов избирателей, политическая коалиция в составе двух политических партий – не менее 5%, в составе трех и более политических партий – не менее 7%.Если кандидаты набрали одинаковое число голосов в каком-либо избирательном округе, то в этом округе будет проведено дополнительное голосование. Победившим будет считаться кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Если в голосовании приняли участие менее 50% от общего числа избирателей, внесенных в список избирателей по избирательному округу, дополнительное голосование проводится в каждом округе, где не приняли участие необходимое количество избирателей.Дополнительное голосование проходит в течение недели после принятия соответствующего решения Генеральной избирательной комиссией.Полномочия члена парламента вступают в силу с момента принесения присяги перед государственным гербом и заканчиваются в момент принесения присяги вновь избранными членами парламента.Членам парламента в период исполнения своих запрещается любая работа по совместительству, кроме исполнения установленных законом обязанностей.

монголия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, монголия