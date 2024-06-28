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В Молдавии обвинили власти в обкрадывании страны - РИА Новости, 28.06.2024
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23:16 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956241482.html
В Молдавии обвинили власти в обкрадывании страны
В Молдавии обвинили власти в обкрадывании страны - РИА Новости, 28.06.2024
В Молдавии обвинили власти в обкрадывании страны
Власти Молдавии набирают все больше кредитов, фактически обкрадывая страну, потому что на их погашение уходят огромные суммы, считает лидер оппозиционной партии РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T23:16
2024-06-28T23:16
экономика
цены на нефть
молдавия
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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Власти Молдавии набирают все больше кредитов, фактически обкрадывая страну, потому что на их погашение уходят огромные суммы, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Валютный резерв Молдавии заметно сократился. К началу июня его объем уменьшился на 18 миллионов долларов по сравнению с нынешним апрелем и на 100 миллионов долларов в сравнении с концом 2023-го. Запасов осталось на 5,35 миллиарда долларов. Сокращение связано, в первую очередь, с тем, что страна платит огромные деньги за обслуживание внешнего госдолга. Набирая кредиты, власть фактически обкрадывает нашу страну", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, на уменьшение валютного резерва повлияла и денежно-кредитная политика, продвигаемая Нацбанком. Лунгу обращает внимание на завышенный курс национальной валюты, увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам, высокий уровень обязательных резервов коммерческих банков на счетах Нацбанка. Он полагает, что все это привело к снижению экономического потенциала Молдавии. "Достаточные запасы валюты в стране необходимы, чтобы поддерживать внутреннюю финансовую стабильность. Они должны защищать обменный курс, покрывать импорт товаров и услуг, помогать справиться с внезапным ухудшением торгового баланса или оттоком капитала. Но скоро Молдавии не на что будет даже покрывать те самые набранные властью займы", - подчеркнул оппозиционер. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240624/moldaviya-1954960113.html
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экономика, цены на нефть, молдавия
Экономика, Цены на нефть, Молдавия
В Молдавии обвинили власти в обкрадывании страны

Лидер партии "Шанс": власти Молдавии набирают больше кредитов, обкрадывая страну

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Власти Молдавии набирают все больше кредитов, фактически обкрадывая страну, потому что на их погашение уходят огромные суммы, считает лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
«
"Валютный резерв Молдавии заметно сократился. К началу июня его объем уменьшился на 18 миллионов долларов по сравнению с нынешним апрелем и на 100 миллионов долларов в сравнении с концом 2023-го. Запасов осталось на 5,35 миллиарда долларов. Сокращение связано, в первую очередь, с тем, что страна платит огромные деньги за обслуживание внешнего госдолга. Набирая кредиты, власть фактически обкрадывает нашу страну", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
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По его словам, на уменьшение валютного резерва повлияла и денежно-кредитная политика, продвигаемая Нацбанком. Лунгу обращает внимание на завышенный курс национальной валюты, увеличение процентных ставок по коммерческим кредитам, высокий уровень обязательных резервов коммерческих банков на счетах Нацбанка. Он полагает, что все это привело к снижению экономического потенциала Молдавии.
«
"Достаточные запасы валюты в стране необходимы, чтобы поддерживать внутреннюю финансовую стабильность. Они должны защищать обменный курс, покрывать импорт товаров и услуг, помогать справиться с внезапным ухудшением торгового баланса или оттоком капитала. Но скоро Молдавии не на что будет даже покрывать те самые набранные властью займы", - подчеркнул оппозиционер.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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