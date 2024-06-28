https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956218993.html

Молдавская оппозиция обжалует в ЕСПЧ снятие кандидатов с выборов

Молдавская оппозиция обжалует в ЕСПЧ снятие кандидатов с выборов - РИА Новости, 28.06.2024

Молдавская оппозиция обжалует в ЕСПЧ снятие кандидатов с выборов

Молдавская оппозиционная партия "Шанс" заявляет, что будет добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека после снятия с местных выборов... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T20:04

2024-06-28T20:04

2024-06-28T20:04

в мире

молдавия

кишинев

европейский суд

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КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шанс" заявляет, что будет добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека после снятия с местных выборов кандидатов от политсилы. Высшая судебная палата Молдавии сообщила в пятницу, что оставила в силе решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с местных выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс". "Как и следовало ожидать, провластные "хорошие судьи", которые блестяще прошли политическую аттестацию, отблагодарили своих хозяев и оставили в силе неправомерное решение суда. Наша апелляция была отклонена. Борьба будет продолжена. Далее мы будем добиваться справедливости в Европейском суде и надеемся, что там восстановят справедливость в этом из ряда вон выходящем деле для молдавской демократии", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале партии. Представители оппозиции выразили уверенность, что Высшая судебная палата Молдавии даже не стала знакомиться с аргументами, полностью проигнорировав презумпцию невиновности и все международные стандарты относительно свободных выборов. "Очередной удар по избирательной системе Молдавии. Это вызывает большую тревогу перед предстоящими президентскими выборами. Мы не можем быть уверены в прозрачности голосования. Мы не можем быть уверены в том, что неугодных партии "Действие и солидарность" кандидатов не снимут накануне дня голосования", - отмечено в заявлении. В Молдавии в ноябре прошли выборы в местные органы власти, которые предварялись запретом политических партий, закрытием оппозиционных телеканалов и онлайн-изданий. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ 3 ноября представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в тот же день решила аннулировать регистрацию кандидатов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс". ЦИК Молдавии поддержал это решение. При этом в декабре Апелляционная палата Кишинева отменила решение о снятии с выборов кандидатов.

https://ria.ru/20240628/moldaviya-1956138593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, европейский суд