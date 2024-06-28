Молдавская оппозиция обжалует в ЕСПЧ снятие кандидатов с выборов
Молдавская партия "Шанс" заявила, что будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 июн - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шанс" заявляет, что будет добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека после снятия с местных выборов кандидатов от политсилы.
Высшая судебная палата Молдавии сообщила в пятницу, что оставила в силе решение комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии с местных выборов кандидатов от оппозиционной партии "Шанс".
"Как и следовало ожидать, провластные "хорошие судьи", которые блестяще прошли политическую аттестацию, отблагодарили своих хозяев и оставили в силе неправомерное решение суда. Наша апелляция была отклонена. Борьба будет продолжена. Далее мы будем добиваться справедливости в Европейском суде и надеемся, что там восстановят справедливость в этом из ряда вон выходящем деле для молдавской демократии", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале партии.
Представители оппозиции выразили уверенность, что Высшая судебная палата Молдавии даже не стала знакомиться с аргументами, полностью проигнорировав презумпцию невиновности и все международные стандарты относительно свободных выборов.
"Очередной удар по избирательной системе Молдавии. Это вызывает большую тревогу перед предстоящими президентскими выборами. Мы не можем быть уверены в прозрачности голосования. Мы не можем быть уверены в том, что неугодных партии "Действие и солидарность" кандидатов не снимут накануне дня голосования", - отмечено в заявлении.
В Молдавии в ноябре прошли выборы в местные органы власти, которые предварялись запретом политических партий, закрытием оппозиционных телеканалов и онлайн-изданий. Глава Службы информации и безопасности республики Александр Мустяцэ 3 ноября представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в тот же день решила аннулировать регистрацию кандидатов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс". ЦИК Молдавии поддержал это решение. При этом в декабре Апелляционная палата Кишинева отменила решение о снятии с выборов кандидатов.