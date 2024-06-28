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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 28.06.2024
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17:27 28.06.2024 (обновлено: 17:40 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181108.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 28.06.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале
Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение стационарах, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T17:27
2024-06-28T17:40
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
россия
алексей кузнецов
здоровье - общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение стационарах, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара, шесть из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956180537.html
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, алексей кузнецов, здоровье - общество
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Россия, Алексей Кузнецов, Здоровье - Общество
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале

Минздрав: 19 пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают стационарное лечение

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение стационарах, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара, шесть из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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ДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияРоссияАлексей КузнецовЗдоровье - Общество
 
 
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