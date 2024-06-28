https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956181108.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 28.06.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в Дербенте и Махачкале

Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение стационарах, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T17:27

2024-06-28T17:27

2024-06-28T17:40

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

россия

алексей кузнецов

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение стационарах, шесть находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать медицинскую помощь в условиях стационара, шесть из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240628/minzdrav-1956180537.html

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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, алексей кузнецов, здоровье - общество