https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html

Минюст обновил список иноагентов

Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 28.06.2024

Минюст обновил список иноагентов

Бывший вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T21:06

2024-06-28T21:06

2024-06-28T21:39

россия

фарида курбангалеева

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ."Двадцать восьмого июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф.Р. Курбангалеева*, К.А. Пахалюк*, Д.А. Спирин*, И.Г. Шаблинский*, А.О. Шуршев*, а также Д.Д. Хейкинен*", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Спирин и Курбангалеева выступали против СВО, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Оба проживают за пределами РФ.Кроме того, сообщается, что Хейкинен, Шуршев, Шаблинский и Пахалюк также выступали против СВО, создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ. Уточняется, что Пахалюк и Шаблинский участвовали в деятельности НПО, признанных на территории РФ нежелательными.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240628/sud-1956142509.html

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россия, фарида курбангалеева, общество