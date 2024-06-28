https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html
Минюст обновил список иноагентов
Минюст обновил список иноагентов - РИА Новости, 28.06.2024
Минюст обновил список иноагентов
Бывший вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T21:06
2024-06-28T21:06
2024-06-28T21:39
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фарида курбангалеева
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ."Двадцать восьмого июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф.Р. Курбангалеева*, К.А. Пахалюк*, Д.А. Спирин*, И.Г. Шаблинский*, А.О. Шуршев*, а также Д.Д. Хейкинен*", - говорится в сообщении.По данным Минюста, Спирин и Курбангалеева выступали против СВО, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Оба проживают за пределами РФ.Кроме того, сообщается, что Хейкинен, Шуршев, Шаблинский и Пахалюк также выступали против СВО, создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ. Уточняется, что Пахалюк и Шаблинский участвовали в деятельности НПО, признанных на территории РФ нежелательными.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, фарида курбангалеева, общество
Россия, Фарида Курбангалеева, Общество
Минюст обновил список иноагентов
Минюст внес экс-телеведущую Курбангалееву и певца Спирина в список иноагентов
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший вокалист группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин* и экс-телеведущая Фарида Курбангалеева* внесены в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.
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"Двадцать восьмого июня 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф.Р. Курбангалеева*, К.А. Пахалюк*, Д.А. Спирин*, И.Г. Шаблинский*, А.О. Шуршев*, а также Д.Д. Хейкинен*", - говорится в сообщении.
По данным Минюста, Спирин и Курбангалеева выступали против СВО, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа России и ее армии, а также создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов. Оба проживают за пределами РФ.
Кроме того, сообщается, что Хейкинен, Шуршев, Шаблинский и Пахалюк также выступали против СВО, создавали и распространяли для неограниченного круга лиц материалы иноагентов, распространяли недостоверную информацию, направленную на формирование негативного образа РФ. Уточняется, что Пахалюк и Шаблинский участвовали в деятельности НПО, признанных на территории РФ нежелательными.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.