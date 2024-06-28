ВС России освободили Раздоловку в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Раздоловку в ДНР и заняли более выгодные рубежи
Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Раздоловка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Раздоловка в ДНР
Раздоловка — небольшое село к северу от Соледара, расположено у рек Бахмутка и Сухая Плотва, которые выступают естественными преградами для дальнейшего продвижения российской армии.
Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Киев потерял за неделю до 4410 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198, семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов.
Ситуация на других участках фронта
За прошедшую неделю потери ВСУ составили:
- до 1560 человек — в боях с группировкой войск "Север";
- до 3230 человек — в боях с группировкой войск "Запад";
- до 2950 человек — в боях с группировкой войск "Центр";
- до 930 человек — в боях с группировкой войск "Восток";
- до 740 человек — в боях с группировкой войск "Днепр".
Российские военные также уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку М270 MLRS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть ракет ATACMS, восемь ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, 61 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".
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22 июня 2022, 17:18