https://ria.ru/20240628/minoborony-1956128245.html

ВС России освободили Раздоловку в ДНР

ВС России освободили Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2024

ВС России освободили Раздоловку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T14:55

2024-06-28T14:55

2024-06-28T15:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

украина

миг-29

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952907334_0:146:3084:1881_1920x0_80_0_0_c5dda08462528819d692e469c8c7de1e.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.Киев потерял за неделю до 4410 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198, семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов.Ситуация на других участках фронтаЗа прошедшую неделю потери ВСУ составили:Российские военные также уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку М270 MLRS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть ракет ATACMS, восемь ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, 61 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".

https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, украина, миг-29