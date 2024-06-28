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ВС России освободили Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 28.06.2024 (обновлено: 15:48 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/minoborony-1956128245.html
ВС России освободили Раздоловку в ДНР
ВС России освободили Раздоловку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2024
ВС России освободили Раздоловку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T14:55
2024-06-28T15:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
украина
миг-29
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.Киев потерял за неделю до 4410 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198, семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов.Ситуация на других участках фронтаЗа прошедшую неделю потери ВСУ составили:Российские военные также уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку М270 MLRS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть ракет ATACMS, восемь ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, 61 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".
https://ria.ru/20240627/front-1955306038.html
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Украина, МиГ-29
ВС России освободили Раздоловку в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Раздоловку в ДНР и заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа танкистов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Раздоловка в ДНР
Освобожденное село Раздоловка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Раздоловка в ДНР

Раздоловка — небольшое село к северу от Соледара, расположено у рек Бахмутка и Сухая Плотва, которые выступают естественными преградами для дальнейшего продвижения российской армии.

Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Киев потерял за неделю до 4410 военных, два танка, восемь боевых бронированных машин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198, семь станций радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Буковель" и 25 полевых складов боеприпасов.
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Ситуация на других участках фронта

За прошедшую неделю потери ВСУ составили:
  • до 1560 человек — в боях с группировкой войск "Север";
  • до 3230 человек — в боях с группировкой войск "Запад";
  • до 2950 человек — в боях с группировкой войск "Центр";
  • до 930 человек — в боях с группировкой войск "Восток";
  • до 740 человек — в боях с группировкой войск "Днепр".
Российские военные также уничтожили шесть пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, пусковую установку М270 MLRS и транспортно-заряжающую машину с иностранными специалистами, три радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Кроме того, средства ПВО сбили два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины, 589 беспилотников, шесть ракет ATACMS, восемь ракет Patriot, противорадиолокационную ракету HARM, 61 реактивный снаряд HIMARS, Vampire и "Ольха".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевУкраинаМиГ-29
 
 
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