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Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента - РИА Новости, 28.06.2024
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08:37 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/miley-1956004373.html
Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента
Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента - РИА Новости, 28.06.2024
Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента
Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины одобрила базовый пакет реформ президента Хавьера Милея. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:37
2024-06-28T08:37
в мире
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины одобрила базовый пакет реформ президента Хавьера Милея. Согласно краткому заявлению нижней палаты, после более чем 13-часовых дебатов "Закон об основах и исходных положениях для свободы аргентинцев" был одобрен 147 голосами "за" и 107 "против". Два депутата воздержались. "Сегодня исторический день; после нескольких месяцев и работы, проделанной нами в парламенте, мы собираемся предоставить президенту Милею инструменты для движения страны вперед", - написал в социальной сети Х Габриэль Борнолони, представитель парламентского блока коалиции "Свобода наступает", основанной президентом Милеем. Две недели назад пакет реформ Милея был одобрен в сенате. Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента. Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.
https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента

Парламент Аргентины вслед за сенатом одобрил пакет реформ президента Милея

© AP Photo / Nicolas AguileraИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Nicolas Aguilera
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины одобрила базовый пакет реформ президента Хавьера Милея.
Согласно краткому заявлению нижней палаты, после более чем 13-часовых дебатов "Закон об основах и исходных положениях для свободы аргентинцев" был одобрен 147 голосами "за" и 107 "против". Два депутата воздержались.
Президент Аргентины Хавьер Милей выступает перед конгрессом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Милей подписал указ более чем о 300 реформах по либерализации экономики
21 декабря 2023, 03:28
"Сегодня исторический день; после нескольких месяцев и работы, проделанной нами в парламенте, мы собираемся предоставить президенту Милею инструменты для движения страны вперед", - написал в социальной сети Х Габриэль Борнолони, представитель парламентского блока коалиции "Свобода наступает", основанной президентом Милеем.
Две недели назад пакет реформ Милея был одобрен в сенате.
Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента.
Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.
Хавьер Милей, президент Аргентины - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут
27 декабря 2023, 05:35
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
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