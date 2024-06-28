https://ria.ru/20240628/miley-1956004373.html

Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента

Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента - РИА Новости, 28.06.2024

Парламент Аргентины одобрил базовый пакет реформ президента

Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины одобрила базовый пакет реформ президента Хавьера Милея. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:37

2024-06-28T08:37

2024-06-28T08:37

в мире

аргентина

хавьер милей

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Палата депутатов Национального конгресса (парламент) Аргентины одобрила базовый пакет реформ президента Хавьера Милея. Согласно краткому заявлению нижней палаты, после более чем 13-часовых дебатов "Закон об основах и исходных положениях для свободы аргентинцев" был одобрен 147 голосами "за" и 107 "против". Два депутата воздержались. "Сегодня исторический день; после нескольких месяцев и работы, проделанной нами в парламенте, мы собираемся предоставить президенту Милею инструменты для движения страны вперед", - написал в социальной сети Х Габриэль Борнолони, представитель парламентского блока коалиции "Свобода наступает", основанной президентом Милеем. Две недели назад пакет реформ Милея был одобрен в сенате. Милей подписал указ о более чем 300 реформах по дерегулированию экономики в декабре 2023 года. Это документ, отражающий видение главы государства в отношении развития страны. Ряд положений декрета были преобразованы в свод законов, которые претерпели серьезную корректировку в ходе рассмотрения в нижней палате парламента. Реформы прописывают возможность приватизации госкомпаний, отмену регулирования цен, изменение трудовых отношений и налоговой политики, новый режим привлечения иностранных инвестиций.

https://ria.ru/20231221/argentina-1917117449.html

https://ria.ru/20231227/argentina-1918353005.html

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, хавьер милей