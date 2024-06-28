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Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи - РИА Новости, 28.06.2024
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16:57 28.06.2024 (обновлено: 17:25 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/migratsiya-1956171697.html
Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи
Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи - РИА Новости, 28.06.2024
Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи
Обнаруженные с помощью квадрокоптера в Подмосковье нелегальные мигранты выращивали овощи и зелень, видео с комментарием официального представителя МВД России... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:57
2024-06-28T17:25
московская область (подмосковье)
происшествия
миграция
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обнаруженные с помощью квадрокоптера в Подмосковье нелегальные мигранты выращивали овощи и зелень, видео с комментарием официального представителя МВД России Ирины Волк опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. Ранее сообщалось, что полицейские на участке сельскохозяйственного назначения в подмосковной деревне Яковлево ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов, 45 иностранцев будут выдворены из России. "Задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи и зелень, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность, проживали там же в вагончиках", - сказала Волк.
https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html
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Нелегалы в Подмосковье, обнаруженные квадрокоптером
Нелегалов в Подмосковье выявляют с помощью квадрокоптеров, видео опубликовала представитель МВД Ирина Волк. В полицию сообщили, что на с/х участке нелегально находятся иностранцы, в МВД решили проверить информацию с дрона, информация подтвердилась. Мигранты выращивали овощи в качестве наемных работников, но разрешений на работу у них не было, а жили они там же в поле (в вагончиках). По итогам разбирательства 45 иностранцев выдворят из России.
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московская область (подмосковье), происшествия, миграция
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Миграция
Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи

МВД: обнаруженные с помощью квадрокоптера нелегальные мигранты выращивали овощи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обнаруженные с помощью квадрокоптера в Подмосковье нелегальные мигранты выращивали овощи и зелень, видео с комментарием официального представителя МВД России Ирины Волк опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.
Ранее сообщалось, что полицейские на участке сельскохозяйственного назначения в подмосковной деревне Яковлево ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов, 45 иностранцев будут выдворены из России.
«
"Задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи и зелень, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность, проживали там же в вагончиках", - сказала Волк.
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияМиграция
 
 
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