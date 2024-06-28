https://ria.ru/20240628/migratsiya-1956171697.html

Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи

Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи - РИА Новости, 28.06.2024

Обнаруженные квадрокоптером в Подмосковье нелегалы выращивали овощи

Обнаруженные с помощью квадрокоптера в Подмосковье нелегальные мигранты выращивали овощи и зелень, видео с комментарием официального представителя МВД России... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:57

2024-06-28T16:57

2024-06-28T17:25

московская область (подмосковье)

происшествия

миграция

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Обнаруженные с помощью квадрокоптера в Подмосковье нелегальные мигранты выращивали овощи и зелень, видео с комментарием официального представителя МВД России Ирины Волк опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. Ранее сообщалось, что полицейские на участке сельскохозяйственного назначения в подмосковной деревне Яковлево ночью с помощью квадрокоптера выявили нелегалов, 45 иностранцев будут выдворены из России. "Задержаны иностранцы, прибывшие в Россию из государств ближнего зарубежья. В качестве наемных работников они выращивали овощи и зелень, не имея разрешительных документов на трудовую деятельность, проживали там же в вагончиках", - сказала Волк.

https://ria.ru/20240618/podmoskove-1953591272.html

московская область (подмосковье)

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Нелегалы в Подмосковье, обнаруженные квадрокоптером Нелегалов в Подмосковье выявляют с помощью квадрокоптеров, видео опубликовала представитель МВД Ирина Волк. В полицию сообщили, что на с/х участке нелегально находятся иностранцы, в МВД решили проверить информацию с дрона, информация подтвердилась. Мигранты выращивали овощи в качестве наемных работников, но разрешений на работу у них не было, а жили они там же в поле (в вагончиках). По итогам разбирательства 45 иностранцев выдворят из России. 2024-06-28T16:57 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия, миграция