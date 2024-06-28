https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html
Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий
Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.06.2024
Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий
Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать ценности, без знания русского языка у детей в школах возникают конфликты, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:31
2024-06-28T08:31
2024-06-28T08:31
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать ценности, без знания русского языка у детей в школах возникают конфликты, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким 28 июня внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательное собеседование на уровень владения русским языком для детей иностранных граждан, которые не имеют гражданства РФ, при поступлении в школу. "Когда дело доходит до того, чтобы отдать ребёнка в государственную школу, ни у кого не возникает вопроса, а как этот ребёнок собирается учиться? Здесь нужен жёсткий контроль. Пусть родители учат детей базовому русскому языку, прививают ему наши ценности, в противном случае отправляют детей учиться домой на своём родном языке без каких-либо преград. Мы радушный народ, но нашу великую страну и русский язык надо уважать. Без знания языка у детей возникают конфликты, травля. Это ни к чему хорошему не приводит", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что миллионы иностранцев едут на заработки в Россию, затем перевозят свои семьи, которые плохо понимают по-русски. "В итоге такому ребёнку сложнее пройти адекватную социализацию среди своих сверстников, а с возрастом ему будет ещё сложнее интегрироваться в наше общество, понимать традиции, культуру, законы. Отсюда и повальная преступность среди взрослых мигрантов, не ставящих ни во что наши уклады и законопорядок. ЛДПР продолжит бороться за донастройку нашей миграционной политики во благо безопасности и комфорта всех граждан", – подчеркнул Слуцкий
https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html
https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий
Слуцкий: мигранты должны обучать детей базовому русскому и прививать ценности
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать ценности, без знания русского языка у детей в школах возникают конфликты, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким 28 июня внесет в Госдуму
законопроект, которым предлагается ввести обязательное собеседование на уровень владения русским языком для детей иностранных граждан, которые не имеют гражданства РФ
, при поступлении в школу.
"Когда дело доходит до того, чтобы отдать ребёнка в государственную школу, ни у кого не возникает вопроса, а как этот ребёнок собирается учиться? Здесь нужен жёсткий контроль. Пусть родители учат детей базовому русскому языку, прививают ему наши ценности, в противном случае отправляют детей учиться домой на своём родном языке без каких-либо преград. Мы радушный народ, но нашу великую страну и русский язык надо уважать. Без знания языка у детей возникают конфликты, травля. Это ни к чему хорошему не приводит", - сказал Слуцкий.
Лидер ЛДПР отметил, что миллионы иностранцев едут на заработки в Россию, затем перевозят свои семьи, которые плохо понимают по-русски.
"В итоге такому ребёнку сложнее пройти адекватную социализацию среди своих сверстников, а с возрастом ему будет ещё сложнее интегрироваться в наше общество, понимать традиции, культуру, законы. Отсюда и повальная преступность среди взрослых мигрантов, не ставящих ни во что наши уклады и законопорядок. ЛДПР продолжит бороться за донастройку нашей миграционной политики во благо безопасности и комфорта всех граждан", – подчеркнул Слуцкий