https://ria.ru/20240628/migranty-1956003293.html

Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий

Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий - РИА Новости, 28.06.2024

Мигранты должны обучать детей базовому русскому языку, заявил Слуцкий

Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать ценности, без знания русского языка у детей в школах возникают конфликты, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:31

2024-06-28T08:31

2024-06-28T08:31

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мигранты должны обучать своих детей базовому русскому языку и прививать ценности, без знания русского языка у детей в школах возникают конфликты, заявил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Группа депутатов ЛДПР во главе со Слуцким 28 июня внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести обязательное собеседование на уровень владения русским языком для детей иностранных граждан, которые не имеют гражданства РФ, при поступлении в школу. "Когда дело доходит до того, чтобы отдать ребёнка в государственную школу, ни у кого не возникает вопроса, а как этот ребёнок собирается учиться? Здесь нужен жёсткий контроль. Пусть родители учат детей базовому русскому языку, прививают ему наши ценности, в противном случае отправляют детей учиться домой на своём родном языке без каких-либо преград. Мы радушный народ, но нашу великую страну и русский язык надо уважать. Без знания языка у детей возникают конфликты, травля. Это ни к чему хорошему не приводит", - сказал Слуцкий. Лидер ЛДПР отметил, что миллионы иностранцев едут на заработки в Россию, затем перевозят свои семьи, которые плохо понимают по-русски. "В итоге такому ребёнку сложнее пройти адекватную социализацию среди своих сверстников, а с возрастом ему будет ещё сложнее интегрироваться в наше общество, понимать традиции, культуру, законы. Отсюда и повальная преступность среди взрослых мигрантов, не ставящих ни во что наши уклады и законопорядок. ЛДПР продолжит бороться за донастройку нашей миграционной политики во благо безопасности и комфорта всех граждан", – подчеркнул Слуцкий

https://ria.ru/20240628/znanie-1955974768.html

https://ria.ru/20240620/rosobrnadzor-1954130783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф