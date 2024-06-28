Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/medvedev-1956197966.html
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:18
2024-06-28T18:18
азия
африка
латинская америка
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b3a9b6a6ebbfbd1c4aa50c2fb30de89e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и специалистов из государств Азии, Африки, Латинской Америки, отметив, что "мир изменился". "Мир изменился, и гости тоже теперь приезжают не только из западного полушария, но и из других мест. И это очень важно", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, добавив, что теперь они особенно рады видеть гостей из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240627/mir-1955897476.html
азия
африка
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955916433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_269bff81b0095a3aab4b2561321a0071.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азия, африка, латинская америка, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум
Азия, Африка, Латинская Америка, Дмитрий Медведев, Петербургский международный юридический форум
Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ

Медведев: на ПМЮФ приезжают специалисты из Азии, Африки, Латинской Америки

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и специалистов из государств Азии, Африки, Латинской Америки, отметив, что "мир изменился".
«
"Мир изменился, и гости тоже теперь приезжают не только из западного полушария, но и из других мест. И это очень важно", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, добавив, что теперь они особенно рады видеть гостей из стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Мир подошел к точке невозврата, считает Медведев
27 июня, 16:38
 
АзияАфрикаЛатинская АмерикаДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала