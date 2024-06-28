https://ria.ru/20240628/medvedev-1956197966.html

Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ

Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ - РИА Новости, 28.06.2024

Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:18

2024-06-28T18:18

2024-06-28T18:18

азия

африка

латинская америка

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и специалистов из государств Азии, Африки, Латинской Америки, отметив, что "мир изменился". "Мир изменился, и гости тоже теперь приезжают не только из западного полушария, но и из других мест. И это очень важно", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, добавив, что теперь они особенно рады видеть гостей из стран Азии, Африки, Латинской Америки. Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240627/mir-1955897476.html

азия

африка

латинская америка

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Наталья Макарова

азия, африка, латинская америка, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум