Медведев отметил важность участия юристов из стран Глобального Юга в ПМЮФ
Медведев: на ПМЮФ приезжают специалисты из Азии, Африки, Латинской Америки
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Международного юридического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил важность участия в Петербургском международном юридическом форуме не только гостей из западных стран, но и специалистов из государств Азии, Африки, Латинской Америки, отметив, что "мир изменился".
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"Мир изменился, и гости тоже теперь приезжают не только из западного полушария, но и из других мест. И это очень важно", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ, добавив, что теперь они особенно рады видеть гостей из стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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27 июня, 16:38