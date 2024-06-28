https://ria.ru/20240628/mchs-1956169244.html
В МЧС назвали случай с пьяной туристкой в Сочи уникальным везением
В МЧС назвали случай с пьяной туристкой в Сочи уникальным везением - РИА Новости, 28.06.2024
В МЧС назвали случай с пьяной туристкой в Сочи уникальным везением
Случай с пьяной женщиной в акватории Сочи, которая уснула на спине и не утонула, уникален, рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:50
2024-06-28T16:50
2024-06-28T16:50
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СОЧИ, 28 июн – РИА Новости. Случай с пьяной женщиной в акватории Сочи, которая уснула на спине и не утонула, уникален, рассказали РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России. Сообщение о ЧП поступило поздним вечером в четверг, сотрудник сочинского пляжа сообщил, что женщина зашла в море в одежде, но на берег так и не вернулась. В отряде информировали, что две группы спасателей после продолжительных поисков в пятницу утром эвакуировали женщину, крепко уснувшую в море на спине. Оказалось, что спасенная 50-летняя жительница Краснодарского края находилась в нетрезвом состоянии. Ситуации, когда туристы гибнут в акватории будучи нетрезвыми, случаются часто. Нередко поиски заканчиваются гибелью отдыхающих, однако история с туристкой, которая уснула в воде и не утонула, происходит крайне редко, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Спасатели называют этот случай уникальным везением, потому что были слишком высокие шансы утонуть, она могла перевернуться и не успела бы быстро среагировать, чтобы выплыть", - пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html
https://ria.ru/20240226/turisty-1929471391.html
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В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде
В Сочи нашли пропавшую в море женщину, которая заснула, лежа на воде
2024-06-28T16:50
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PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС назвали случай с пьяной туристкой в Сочи уникальным везением
МЧС: случай с пьяной женщиной в Сочи, которая уснула на спине, уникален