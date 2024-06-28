https://ria.ru/20240628/mchs-1956044272.html

В МЧС заявили о резком росте гибели детей на водоемах

В МЧС заявили о резком росте гибели детей на водоемах - РИА Новости, 28.06.2024

В МЧС заявили о резком росте гибели детей на водоемах

МЧС России серьезно обеспокоено резким ростом гибели детей на водоемах страны, только за две последние недели июня на воде погибли почти 90 детей, заявил РИА... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T10:57

2024-06-28T10:57

2024-06-28T12:44

россия

новоалександровск

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. МЧС России серьезно обеспокоено резким ростом гибели детей на водоемах страны, только за две последние недели июня на воде погибли почти 90 детей, заявил РИА Новости официальный представитель министерства Роман Охотенко. "В регионах России отмечается резкий рост детской гибели на воде: с 1 января этого года до 12 июня на воде погибло 80 детей, а с 12 по 26 июня - 86 детей. То есть резкий рост гибели за две тёплые недели к аналогичному периоду прошлого года – тогда погибли 58 детей", - отметил Охотенко. Он подчеркнул, что за две недели июня в России утонуло детей больше, чем за предыдущие пять с половиной месяцев. "И эта статистика сохраняется: только в четверг мы потеряли семь детей. В основном, дети тонут, оставшись без присмотра родителей, убегая из дома купаться в необорудованных местах", - подчеркнул собеседник агентства, добавив, что вчера в городе Новоалександровске Ставропольского края в реке Расшеватка утонули два ребенка в возрасте 1 год 7 месяцев и шести лет, еще один ребенок менее четырех лет находится в реанимации на ИВЛ. Собеседник агентства уточнил, что дети находились на водоеме без присмотра взрослых. "Нам надо переломить этот тренд, но только своими силами мы не справимся, важно, чтобы уровень ответственности понимал каждый родитель, а уровень угрозы - каждый взрослый, потому что тонут не только дети, за те же две недели июня утонул 341 взрослый - цифры страшные, а купальный сезон ещё даже не преодолел экватор", - подчеркнул Охотенко. По данным МЧС России, всего с начала этого года на водоемах страны погибли 1254 человека, в том числе 166 детей (годом ранее - 949 человек, из них 110 детей).

https://ria.ru/20240627/deti-1955957134.html

https://ria.ru/20240627/zhara-1955774988.html

https://ria.ru/20240531/plyazhi-1741133164.html

россия

новоалександровск

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, новоалександровск, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)