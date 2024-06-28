https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах

В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах - РИА Новости, 28.06.2024

В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах

Беспилотники Phantom-4 и "Орлан-10" МЧС России применяют на лесных пожарах в Якутии, где площадь возгораний составила свыше 629 тысяч гектар, сообщает... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T08:26

2024-06-28T08:26

2024-06-28T09:09

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Беспилотники Phantom-4 и "Орлан-10" МЧС России применяют на лесных пожарах в Якутии, где площадь возгораний составила свыше 629 тысяч гектар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Отмечается, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии зарегистрировано 180 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 629 тысяч гектар. За прошедшие сутки ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади свыше 22 тысяч гектар. На тушение привлекались 1544 человека и 102 единицы техники от всех структур Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. "В целях обнаружения новых очагов природных пожаров применяется БАС Phantom-4 МЧС России в Среднеколымском районе, а также находится в готовности к применению многофункциональная БАС "Орлан-10" МЧС России в городе Якутске", - информирует пресс-служба. По словам начальника регионального Главка Павла Гарина, сегодня особого контроля требуют шесть природных пожаров, которые находятся вблизи населенных пунктов. "Для защиты села Сылгы-Ытар Среднеколымского района задействованы пожарные и авиаторы МЧС России, которые работают по расширению минполосы севернее от села. Прироста площадей за сутки не зарегистрировано. Всего на пожаре задействовано свыше 100 человек. В 10 километровой зоне действуют ещё пять пожаров, близ поселка Теплый Ключ Томпонского района прирост площадей на пожаре за сутки составил порядком 2 тысяч гектар. У населенного пункта Турукта Ленского района, Тяня и Бясь-Кюель Олекминского района имеются естественные преграды в виде рек. Близ села Хани Нерюнгринского района действует природный пожар площадью 1 гектар, на тушении пожара задействовано 12 человек. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - сказал он.

https://ria.ru/20240620/bespilotnik-1954136796.html

https://ria.ru/20240628/pozhar-1955993087.html

https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии