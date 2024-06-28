В Якутии применяют беспилотники на лесных пожарах
МЧС: беспилотники Phantom-4 и "Орлан-10" применяют на лесных пожарах в Якутии
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Орлан-10". Архивное фото
ЯКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Беспилотники Phantom-4 и "Орлан-10" МЧС России применяют на лесных пожарах в Якутии, где площадь возгораний составила свыше 629 тысяч гектар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Отмечается, что, по оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии зарегистрировано 180 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 629 тысяч гектар.
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За прошедшие сутки ликвидировано 16 природных пожаров на общей площади свыше 22 тысяч гектар. На тушение привлекались 1544 человека и 102 единицы техники от всех структур Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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"В целях обнаружения новых очагов природных пожаров применяется БАС Phantom-4 МЧС России в Среднеколымском районе, а также находится в готовности к применению многофункциональная БАС "Орлан-10" МЧС России в городе Якутске", - информирует пресс-служба.
По словам начальника регионального Главка Павла Гарина, сегодня особого контроля требуют шесть природных пожаров, которые находятся вблизи населенных пунктов.
"Для защиты села Сылгы-Ытар Среднеколымского района задействованы пожарные и авиаторы МЧС России, которые работают по расширению минполосы севернее от села. Прироста площадей за сутки не зарегистрировано. Всего на пожаре задействовано свыше 100 человек. В 10 километровой зоне действуют ещё пять пожаров, близ поселка Теплый Ключ Томпонского района прирост площадей на пожаре за сутки составил порядком 2 тысяч гектар. У населенного пункта Турукта Ленского района, Тяня и Бясь-Кюель Олекминского района имеются естественные преграды в виде рек. Близ села Хани Нерюнгринского района действует природный пожар площадью 1 гектар, на тушении пожара задействовано 12 человек. Угрозы перехода огня на населенные пункты нет", - сказал он.