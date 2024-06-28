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Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 28.06.2024
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16:42 28.06.2024 (обновлено: 17:08 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 28.06.2024
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:42
2024-06-28T17:08
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях.&quot;Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни&quot;, - сказал он, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.В качестве примера председатель СК РФ привел трагедию "Крокуса". Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "крокуса" - ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал Бастрыкин.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях.
«

"Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни", - сказал он, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.

В качестве примера председатель СК РФ привел трагедию "Крокуса". Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "крокуса" - ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал Бастрыкин.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
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