https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 28.06.2024
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях. РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T16:42
2024-06-28T16:42
2024-06-28T17:08
следственный комитет россии (ск рф)
россия
александр бастрыкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113982_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42931ee0cba87b369b33ccb4b8fee3a0.jpg
С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях."Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни", - сказал он, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.В качестве примера председатель СК РФ привел трагедию "Крокуса". Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "крокуса" - ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал Бастрыкин.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.
https://ria.ru/20240514/indoneziya-1945815913.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113982_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af6f5cfb25b64feb86d363c633253c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин
Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Александр Бастрыкин
Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь
Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь