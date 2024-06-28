https://ria.ru/20240628/maratoriy-1956164994.html

Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь - РИА Новости, 28.06.2024

Бастрыкин предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях. РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T16:42

2024-06-28T16:42

2024-06-28T17:08

следственный комитет россии (ск рф)

россия

александр бастрыкин

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С.–ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь в некоторых случаях."Нужно рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь. В некоторых случаях ее нужно применять, и в этих случаях сторонник смертной казни", - сказал он, выступая на заседании Молодежного петербургского юридического форума, который проходит в рамках ПМЮФ.В качестве примера председатель СК РФ привел трагедию "Крокуса". Он напомнил, что в советское время за убийство двух-трех лиц могли назначить смертную казнь. "Вот эти 15 обвиняемых (в трагедии "крокуса" - ред.) получат максимум пожизненное лишение свободы", - сказал Бастрыкин.Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Северной столице 26-28 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЮФ.

https://ria.ru/20240514/indoneziya-1945815913.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, александр бастрыкин