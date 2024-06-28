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МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 28.06.2024
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Наука
 
13:48 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html
МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1"
МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 28.06.2024
МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1"
Концентрация трития в предназначенной для сброса в океан седьмой партии воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" находится значительно ниже установленного... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:48
2024-06-28T13:48
наука
в мире
япония
китай
магатэ
фукусима-1
терсо
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Концентрация трития в предназначенной для сброса в океан седьмой партии воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" находится значительно ниже установленного предела, это показал анализ проб, взятых специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в заявлении МАГАТЭ. "Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что концентрация трития в седьмой партии разбавленной очищенной воды ALPS, которую сегодня начала сбрасывать компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), значительно ниже установленного в Японии эксплуатационного предела", - сообщило Агентство. Уточняется, что пробы очищенной воды были взяты экспертами МАГАТЭ, находящимися в офисе Агентства на площадке атомной электростанции "Фукусима-1". "После проведения независимого анализа на месте МАГАТЭ подтвердило, что концентрация трития в разбавленной воде намного ниже эксплуатационного предела в 1500 беккерелей на литр и соответствует международным стандартам безопасности", - уточнили в Агентстве. Япония планирует продолжать сбрасывать воду, очищенную ALPS, партиями. Ранее МАГАТЭ подтвердило, что концентрация трития в предыдущих шести партиях воды общим объемом около 46 500 кубических метров также была ниже эксплуатационных пределов. Как напомнили в Агентстве, Япония планирует провести серию контролируемых сбросов очищенной воды ALPS в море в течение десятилетий. Шестая партия воды была сброшена с 17 мая по 4 июня. ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20240207/fukusima-1925917844.html
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в мире, япония, китай, магатэ, фукусима-1, терсо
Наука, В мире, Япония, Китай, МАГАТЭ, Фукусима-1, ТЕРСО
МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1"

МАГАТЭ: концентрация трития в партии воды с "Фукусимы-1" находится ниже предела

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Концентрация трития в предназначенной для сброса в океан седьмой партии воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" находится значительно ниже установленного предела, это показал анализ проб, взятых специалистами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в заявлении МАГАТЭ.
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"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили, что концентрация трития в седьмой партии разбавленной очищенной воды ALPS, которую сегодня начала сбрасывать компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), значительно ниже установленного в Японии эксплуатационного предела", - сообщило Агентство.
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Уточняется, что пробы очищенной воды были взяты экспертами МАГАТЭ, находящимися в офисе Агентства на площадке атомной электростанции "Фукусима-1".
"После проведения независимого анализа на месте МАГАТЭ подтвердило, что концентрация трития в разбавленной воде намного ниже эксплуатационного предела в 1500 беккерелей на литр и соответствует международным стандартам безопасности", - уточнили в Агентстве.
Япония планирует продолжать сбрасывать воду, очищенную ALPS, партиями. Ранее МАГАТЭ подтвердило, что концентрация трития в предыдущих шести партиях воды общим объемом около 46 500 кубических метров также была ниже эксплуатационных пределов.
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Как напомнили в Агентстве, Япония планирует провести серию контролируемых сбросов очищенной воды ALPS в море в течение десятилетий. Шестая партия воды была сброшена с 17 мая по 4 июня.
ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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