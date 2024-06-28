https://ria.ru/20240628/kukhnya-1956080688.html

Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе"

Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе" - РИА Новости, 28.06.2024

Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе"

Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Локалкитчен" на 90 суток, пока проводятся лабораторные исследования продукции, которая применялась при... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T13:01

2024-06-28T13:01

2024-06-28T13:19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Локалкитчен" на 90 суток, пока проводятся лабораторные исследования продукции, которая применялась при приготовлении салатов компании, передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы."Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток, так как санитарно-эпидемиологического исследование не завершено, чтобы установить наличие ботулотоксина в готовом салате в продукции, которая применялась при приготовлении, исследование проводится на живых белых мышах, им вводятся в организм смывы либо с готового блюда, либо с сырья, и ботулизм вызывает три вида ботулотоксинов, разным мышам вводятся сыворотки от этих трех видов, дальше мы смотрим на реакцию мышей", - заявила представитель Роспотребнадзора.Она также добавила, что помещение, где готовились салаты, не соответствовало санитарным нормам.Она пояснила, что заболевание возникает только в том случае, когда эта бактерия попадает в среду, лишенную кислорода. Путь данного заболевания является пищевой, от человека к человеку он не передается, поражается нервная система, часть пациентов находится в реанимации.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

https://ria.ru/20240628/botulizm-1956057785.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки