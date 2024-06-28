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Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе" - РИА Новости, 28.06.2024
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13:01 28.06.2024 (обновлено: 13:19 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/kukhnya-1956080688.html
Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе"
Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе" - РИА Новости, 28.06.2024
Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе"
Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Локалкитчен" на 90 суток, пока проводятся лабораторные исследования продукции, которая применялась при... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:01
2024-06-28T13:19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Локалкитчен" на 90 суток, пока проводятся лабораторные исследования продукции, которая применялась при приготовлении салатов компании, передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы."Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток, так как санитарно-эпидемиологического исследование не завершено, чтобы установить наличие ботулотоксина в готовом салате в продукции, которая применялась при приготовлении, исследование проводится на живых белых мышах, им вводятся в организм смывы либо с готового блюда, либо с сырья, и ботулизм вызывает три вида ботулотоксинов, разным мышам вводятся сыворотки от этих трех видов, дальше мы смотрим на реакцию мышей", - заявила представитель Роспотребнадзора.Она также добавила, что помещение, где готовились салаты, не соответствовало санитарным нормам.Она пояснила, что заболевание возникает только в том случае, когда эта бактерия попадает в среду, лишенную кислорода. Путь данного заболевания является пищевой, от человека к человеку он не передается, поражается нервная система, часть пациентов находится в реанимации.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
https://ria.ru/20240628/botulizm-1956057785.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор попросил приостановить деятельность "Кухни на районе"

Роспотребнадзор попросил остановить деятельность "Кухни на районе" на 90 суток

© Фото : Столичный СК/TelegramСотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
Сотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© Фото : Столичный СК/Telegram
Сотрудник СК РФ во время обысков в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей в Москве
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор просит суд приостановить деятельность "Локалкитчен" на 90 суток, пока проводятся лабораторные исследования продукции, которая применялась при приготовлении салатов компании, передает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы.
"Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток, так как санитарно-эпидемиологического исследование не завершено, чтобы установить наличие ботулотоксина в готовом салате в продукции, которая применялась при приготовлении, исследование проводится на живых белых мышах, им вводятся в организм смывы либо с готового блюда, либо с сырья, и ботулизм вызывает три вида ботулотоксинов, разным мышам вводятся сыворотки от этих трех видов, дальше мы смотрим на реакцию мышей", - заявила представитель Роспотребнадзора.
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Она также добавила, что помещение, где готовились салаты, не соответствовало санитарным нормам.
Она пояснила, что заболевание возникает только в том случае, когда эта бактерия попадает в среду, лишенную кислорода. Путь данного заболевания является пищевой, от человека к человеку он не передается, поражается нервная система, часть пациентов находится в реанимации.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияМассовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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