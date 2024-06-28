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Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/krasnov-1955985304.html
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Генпрокурор РФ Игорь Краснов пообещал разобраться со случаями, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе СВО, не получают положенные им технические... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:22
2024-06-28T04:22
специальная военная операция на украине
общество
игорь краснов
россия
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пообещал разобраться со случаями, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе СВО, не получают положенные им технические средства реабилитации (ТСР). "Я сейчас по стране посмотрю проблему, она есть, мне пишут ребята", - сказал Краснов в Хабаровске в ходе личного приема граждан. Он рассказал, что недавно получил обращения военного, который пожаловался на то, что ему не предоставили ТСР и не выписывают из госпиталя. "Эти вопросы требуют времени, но я думаю мы это сделаем",- сказал генпрокурор РФ.
https://ria.ru/20240628/krasnov-1955985150.html
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общество, игорь краснов, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Краснов, Россия
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО

Краснов заявил, что займется контролем обеспечения протезами участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пообещал разобраться со случаями, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе СВО, не получают положенные им технические средства реабилитации (ТСР).
"Я сейчас по стране посмотрю проблему, она есть, мне пишут ребята", - сказал Краснов в Хабаровске в ходе личного приема граждан.
Он рассказал, что недавно получил обращения военного, который пожаловался на то, что ему не предоставили ТСР и не выписывают из госпиталя.
"Эти вопросы требуют времени, но я думаю мы это сделаем",- сказал генпрокурор РФ.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Волокита при выплатах страховки участникам СВО недопустима, заявил Краснов
04:20
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь КрасновРоссия
 
 
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