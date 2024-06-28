https://ria.ru/20240628/krasnov-1955985304.html
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО - РИА Новости, 28.06.2024
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Генпрокурор РФ Игорь Краснов пообещал разобраться со случаями, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе СВО, не получают положенные им технические... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T04:22
2024-06-28T04:22
2024-06-28T04:22
специальная военная операция на украине
общество
игорь краснов
россия
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ХАБАРОВСК, 28 июн - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов пообещал разобраться со случаями, когда военные, получившие тяжкие увечья в ходе СВО, не получают положенные им технические средства реабилитации (ТСР). "Я сейчас по стране посмотрю проблему, она есть, мне пишут ребята", - сказал Краснов в Хабаровске в ходе личного приема граждан. Он рассказал, что недавно получил обращения военного, который пожаловался на то, что ему не предоставили ТСР и не выписывают из госпиталя. "Эти вопросы требуют времени, но я думаю мы это сделаем",- сказал генпрокурор РФ.
https://ria.ru/20240628/krasnov-1955985150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь краснов, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Краснов, Россия
Генпрокурор пообещал проконтролировать обеспечение протезами участников СВО
Краснов заявил, что займется контролем обеспечения протезами участников СВО