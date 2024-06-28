https://ria.ru/20240628/koshta-1955971542.html

Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС

Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024

Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T00:28

2024-06-28T00:28

2024-06-28T01:22

в мире

португалия

евросоюз

евросовет

антониу кошта

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БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии."Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии", — написал действующий глава Евросовета.Он также подтвердил назначения на два других ключевых европейских поста.Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого года.Фон дер Ляйен для утверждения главой ЕК еще должна пройти процедуру голосования в Европарламенте 16 июля. За нее должны проголосовать минимум 361 депутат ЕП нового созыва.

https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html

https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html

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в мире, португалия, евросоюз, евросовет, антониу кошта