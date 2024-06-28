https://ria.ru/20240628/koshta-1955971542.html
Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС
Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС - РИА Новости, 28.06.2024
Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T00:28
2024-06-28T00:28
2024-06-28T01:22
в мире
португалия
евросоюз
евросовет
антониу кошта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X.Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии."Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии", — написал действующий глава Евросовета.Он также подтвердил назначения на два других ключевых европейских поста.Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого года.Фон дер Ляйен для утверждения главой ЕК еще должна пройти процедуру голосования в Европарламенте 16 июля. За нее должны проголосовать минимум 361 депутат ЕП нового созыва.
https://ria.ru/20240628/kallas-1955975360.html
https://ria.ru/20240627/estoniya-1955628879.html
португалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4880b3d26773b97076f823e5319c4c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, евросоюз, евросовет, антониу кошта
В мире, Португалия, Евросоюз, Евросовет, Антониу Кошта
Европейские лидеры утвердили кандидатов на ключевые должности в ЕС
Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатов на высшие посты в евроинституты
БРЮССЕЛЬ, 28 июн – РИА Новости.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предложенных ранее кандидатов на высшие посты в евроинституты, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в соцсети X
.
Они, в частности, утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета, предложили утвердить премьера Эстонии Кайю Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а также выдвинули кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок во главе Еврокомиссии.
"Евросовет предложил Урсулу фон дер Ляйен в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии", — написал действующий глава Евросовета.
Он также подтвердил назначения на два других ключевых европейских поста.
Избранный глава Европейского совета, бывший португальский премьер-министр Антониу Кошта сообщил, что приступит к исполнению своих обязанностей с 1 декабря этого года.
Фон дер Ляйен для утверждения главой ЕК еще должна пройти процедуру голосования в Европарламенте 16 июля. За нее должны проголосовать минимум 361 депутат ЕП нового созыва.