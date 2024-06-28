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В Коми пресекли попытку контрабанды военной техники под видом бытовой - РИА Новости, 28.06.2024
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13:44 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kontrabanda-1956095482.html
В Коми пресекли попытку контрабанды военной техники под видом бытовой
В Коми пресекли попытку контрабанды военной техники под видом бытовой - РИА Новости, 28.06.2024
В Коми пресекли попытку контрабанды военной техники под видом бытовой
Житель Коми пытался провезти через госграницу военную технику для обнаружения движущихся наземных целей, замаскировав её под бытовой прибор, заведено уголовное... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T13:44
2024-06-28T13:44
происшествия
россия
республика коми
сосногорск (район)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Житель Коми пытался провезти через госграницу военную технику для обнаружения движущихся наземных целей, замаскировав её под бытовой прибор, заведено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ РФ по региону. "УФСБ России по Республике Коми пресечена попытка контрабанды военной техники, предназначенной для поиска, обнаружения, сопровождения и измерения координат движущихся наземных целей... В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в феврале... житель Сосногорска попытался незаконно переместить через государственную границу Российской Федерации военную технику, закамуфлировав её под прибор бытового назначения", - говорится в сообщении. Как отмечают в ведомстве, использование такой техники недружественными государствами может нанести ущерб безопасности России, в том числе и в ходе проведения спецоперации. Следственным подразделением УФСБ России по Коми в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о попытке контрабанды оружия (часть 1 статьи 30, часть 1.1 статьи 226.1 УК РФ). Максимальное наказание - до семи лет колонии. "В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта", - заключают в УФСБ по Коми.
https://ria.ru/20240228/prigovor-1929917362.html
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россия
республика коми
сосногорск (район)
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происшествия, россия, республика коми, сосногорск (район), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Республика Коми, Сосногорск (район), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Коми пресекли попытку контрабанды военной техники под видом бытовой

ФСБ задержала жителя Коми, пытавшегося ввезти военную технику под видом бытовой

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Житель Коми пытался провезти через госграницу военную технику для обнаружения движущихся наземных целей, замаскировав её под бытовой прибор, заведено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба УФСБ РФ по региону.
"УФСБ России по Республике Коми пресечена попытка контрабанды военной техники, предназначенной для поиска, обнаружения, сопровождения и измерения координат движущихся наземных целей... В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в феврале... житель Сосногорска попытался незаконно переместить через государственную границу Российской Федерации военную технику, закамуфлировав её под прибор бытового назначения", - говорится в сообщении.
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Как отмечают в ведомстве, использование такой техники недружественными государствами может нанести ущерб безопасности России, в том числе и в ходе проведения спецоперации.
Следственным подразделением УФСБ России по Коми в отношении 57-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело о попытке контрабанды оружия (часть 1 статьи 30, часть 1.1 статьи 226.1 УК РФ). Максимальное наказание - до семи лет колонии.
"В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта", - заключают в УФСБ по Коми.
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ПроисшествияРоссияРеспублика КомиСосногорск (район)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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