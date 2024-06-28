https://ria.ru/20240628/kongo-1956005067.html

Дени Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

Дени Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС - РИА Новости, 28.06.2024

Дени Сассу-Нгессо: Республика Конго заинтересована во вступлении в БРИКС

Африканская мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине все еще актуальна, ее участники продолжают свои посреднические усилия, заявил президент... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T11:00

2024-06-28T11:00

2024-06-28T11:00

республика конго

дени сассу-нгессо

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Африканская мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине все еще актуальна, ее участники продолжают свои посреднические усилия, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. В интервью РИА Новости он также рассказал о планах по строительству в стране нефтепровода совместно с Россией, проектах с российскими энергетическими компаниями и получении "Лукойлом" лицензий на участие в проектах в Конго в качестве оператора.— Республика Конго в прошлом году участвовала в африканской мирной инициативе по урегулированию на Украине, продолжаются ли сегодня консультации по этому вопросу с Москвой и Киевом? Привезли ли вы в РФ какие-то идеи по Украине для обсуждения с российским президентом с учетом прошедшей в Швейцарии конференции?— Конфликт продолжается, и те страны, что ищут мирное решение, не могут остановиться. Африканская мирная инициатива актуальна, она продолжается. Мы считаем, что, как и во всех конфликтах, нужно прийти к переговорам, и мы продолжаем наши посреднические усилия. Я обменяюсь мнениями с Владимиром Путиным по этому вопросу, мы будем искать мирные решения.— Планируете ли вы после завершения вашего визита в Москву отправиться в Киев, чтобы также обсудить мирные инициативы?— Нет. Я нахожусь здесь с государственным визитом в двустороннем формате. Как вы знаете, в этом году мы отмечаем 60-летие дипломатических отношений с Россией. Но у меня нет мандата на представление здесь всех участников африканской мирной инициативы, это коллективная работа, которая должна обсуждаться заранее.— Как вы оцениваете сотрудничество с Россией в энергетике? Когда РФ и Республика Конго планируют подписать договор на строительство нефтепродуктопровода Пуэнт-Нуар–Лутете–Малоуку? На какой стадии сейчас переговоры, и когда планируется начать строительство?— Мы провели переговоры с российскими компаниями, заинтересованными в реализации проектов в этой сфере. Это касается производства электроэнергии. Есть огромные возможности в сфере гидроэнергетики, солнечной энергетики, гражданской атомной энергетики. Мы ведем переговоры с российскими компаниями по этому поводу.У большинства африканцев нет доступа к электроэнергии, и мы говорим о 600 миллионах человек, у которых нет электричества. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы оно у них появилось. Поэтому мы здесь, в Москве, провели плодотворные дискуссии по этой теме, согласовали конкретные проекты с российскими партнерами. Эти проекты будут реализованы.Что касается трубопровода, то, я думаю, в ходе этого моего визита будет подписано межправительственное соглашение. И сразу же российские партнеры отправятся в Конго, чтобы на этот раз проект наконец был реализован.— Заинтересована ли Республика Конго в реализации новых проектов с компанией "Лукойл"? Каких? Ведутся ли переговоры об этом, и когда они могут быть реализованы?— Есть соглашение между итальянской Eni, Государственной нефтяной компанией Конго и "Лукойлом". Это партнерство касается производства сжиженного природного газа (СПГ). Первая партия СПГ уже была произведена, а к следующему году мы начнем вторую фазу этого проекта. Но "Лукойл" хотел бы получить лицензии на добычу нефти, по которым компания могла бы выступать в качестве оператора. Мы обсуждали этот вопрос сегодня утром, есть хорошие перспективы. Больше я пока не могу рассказать, но мы рассчитываем, что после наших переговоров "Лукойл" получит разрешения и сможет быть оператором добычи нефти и газа в Конго.— Ведутся ли сейчас работы по геологоразведке недр в республике? Могут ли российские компании принять участие в этом?— Да. В Конго много возможностей. У нас значительные запасы полезных ископаемых, таких как железо, калий, фосфаты, медь, цинк. Есть и запасы золота, возможно, алмазов. Мы считаем, что российские партнеры смогут найти здесь свое место.Конго также заинтересована в производстве удобрений. В стране есть запасы фосфатов, калия, при участии российских партнеров мы могли бы производить полноценные удобрения, эти вопросы обсуждаются.— Заинтересована ли Республика Конго во вступлении в БРИКС ?— Есть такая перспектива, она открыта. К объединению уже присоединился ряд стран. Я также слышал о формате БРИКС+. Так что, если есть все эти возможности, почему бы и нет. Конго было бы интересно.— Как Новый банк развития БРИКС может способствовать развитию самой Африки и в частности Республики Конго?— Это очень интересная и очень важная возможность для Африки. Мы создали Африканскую континентальную зону свободной торговли, но обмен товарами невозможен при отсутствии необходимой инфраструктуры, путей сообщения между странами. Новый банк развития БРИКС мог бы помочь Африке создать такую инфраструктуру, которой крайне не хватает. Мы постоянно взаимодействуем с БРИКС и ведем переговоры в этом направлении.— Как вы можете оценить сотрудничество в сфере сельского хозяйства между нашими странами? Могут ли российские компании принять участие в развитии такого сотрудничества?— Основной упор в нашем текущем плане развития на 2022-2026 годы мы делаем на развитие сельского хозяйства. Мы думаем, что по итогам переговоров, которые мы проведем в Москве, Россия могла бы помочь Конго в производстве сельхозпродукции, риса, кукурузы, сои, в сферах животноводства, птицеводства. Эта тема сегодня в центре нашего внимания.В нашей стране огромные сельскохозяйственные угодья, у нас по всей стране есть вода для орошения, солнце круглый год, так что российские компании могли бы принять участие. При условии вложения значительных средств, при поддержке наших российских друзей есть шансы развития этого сектора.— В этом году в Москве пройдет заседание межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и торговому сотрудничеству. Над какими ключевыми проектами хотят работать обе стороны?— Мы обсудили большое количество проектов. План, который мы выполняем сейчас, на 2022-2026 годы, у него шесть важных опор. Шесть столпов: сельское хозяйство в широком смысле, особые экономические зоны, мы бы хотели, чтобы наши партнеры приезжали и обосновывались в таких зонах, развитие туризма, в первую очередь я говорю об экотуризме. Кроме того, промышленность, переработка продукции, сельское хозяйство, деревообработка, цифровые технологии. И, наконец, строительство социального жилья для людей. Эти шесть столпов должны, по сути, определять распределение, которое мы могли бы получить в рамках совместной комиссии. В то же время мы должны извлечь выгоду из инфраструктурных усилий, создания базовой инфраструктуры. Мы только что говорили об этом. Особенно электричество, другая инфраструктура, транспортная.

https://ria.ru/20240627/politika-1955960081.html

https://ria.ru/20240627/putin-1955859238.html

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https://ria.ru/20240625/kongo-1955388603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика конго, дени сассу-нгессо, брикс, лукойл, владимир путин, россия, москва, интервью