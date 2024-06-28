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Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых - РИА Новости, 28.06.2024
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07:55 28.06.2024
https://ria.ru/20240628/kongo-1956000452.html
Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых
Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых - РИА Новости, 28.06.2024
Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых
Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T07:55
2024-06-28T07:55
экономика
россия
дени сассу-нгессо
республика конго
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов, заявил в интервью РИА Новости президент республики Дени Сассу-Нгессо. "В Конго много возможностей. У нас значительные запасы полезных ископаемых, таких как железо, калий, фосфаты, медь, цинк. Есть и запасы золота, возможно, алмазов. Мы считаем, что российские партнеры смогут найти здесь свое место", - сказал Сассу-Нгессо. Он также добавил, что Республика Конго заинтересована в производстве удобрений - в стране есть запасы фосфатов, калия, а при участии российских партнеров страна могла бы производить полноценные удобрения. По словам главы Конго, эти вопросы обсуждаются.
https://ria.ru/20240627/putin-1955838795.html
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экономика, россия, дени сассу-нгессо, республика конго, в мире
Экономика, Россия, Дени Сассу-Нгессо, Республика Конго, В мире
Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи ископаемых

Конго обсуждает с привлечение российских компаний для добычи ископаемых

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Конго обсуждает с Россией привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов, заявил в интервью РИА Новости президент республики Дени Сассу-Нгессо.
"В Конго много возможностей. У нас значительные запасы полезных ископаемых, таких как железо, калий, фосфаты, медь, цинк. Есть и запасы золота, возможно, алмазов. Мы считаем, что российские партнеры смогут найти здесь свое место", - сказал Сассу-Нгессо.
Он также добавил, что Республика Конго заинтересована в производстве удобрений - в стране есть запасы фосфатов, калия, а при участии российских партнеров страна могла бы производить полноценные удобрения.
По словам главы Конго, эти вопросы обсуждаются.
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ЭкономикаРоссияДени Сассу-НгессоРеспублика КонгоВ мире
 
 
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