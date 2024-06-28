https://ria.ru/20240628/kommersant-1956196174.html
В "Коммерсанте" сменится главный редактор
В "Коммерсанте" сменится главный редактор - РИА Новости, 28.06.2024
В "Коммерсанте" сменится главный редактор
Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин покидает свой пост, он останется гендиректором ИД, новым главным редактором газеты с 1 июля 2024 года станет Михаил... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T18:13
2024-06-28T18:13
2024-06-28T18:22
ид "коммерсантъ"
политика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин покидает свой пост, он останется гендиректором ИД, новым главным редактором газеты с 1 июля 2024 года станет Михаил Лукин, сообщается в Telegram-канале издания."Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты "Коммерсантъ" и шеф-редактором издательского дома с 1 июля 2024 года. Владимир Желонкин, занимавший пост главного редактора с 2018 г., сохраняет пост генерального директора ИД", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231023/vyshinskiy-1904594590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ид "коммерсантъ", политика
ИД "Коммерсантъ", Политика
В "Коммерсанте" сменится главный редактор
Михаил Лукин станет главным редактором "Коммерсанта" вместо Владимира Желонкина