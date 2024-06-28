https://ria.ru/20240628/kommersant-1956196174.html

В "Коммерсанте" сменится главный редактор

В "Коммерсанте" сменится главный редактор - РИА Новости, 28.06.2024

В "Коммерсанте" сменится главный редактор

Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин покидает свой пост, он останется гендиректором ИД, новым главным редактором газеты с 1 июля 2024 года станет Михаил... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T18:13

2024-06-28T18:13

2024-06-28T18:22

ид "коммерсантъ"

политика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главред "Коммерсанта" Владимир Желонкин покидает свой пост, он останется гендиректором ИД, новым главным редактором газеты с 1 июля 2024 года станет Михаил Лукин, сообщается в Telegram-канале издания."Совет директоров ИД "Коммерсантъ" сообщает о назначении Михаила Лукина главным редактором газеты "Коммерсантъ" и шеф-редактором издательского дома с 1 июля 2024 года. Владимир Желонкин, занимавший пост главного редактора с 2018 г., сохраняет пост генерального директора ИД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231023/vyshinskiy-1904594590.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ид "коммерсантъ", политика