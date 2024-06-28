https://ria.ru/20240628/kolokoltsev-1955974913.html
Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН
Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН - РИА Новости, 28.06.2024
Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН
Участвующие в миротворческих миссиях ООН полицейские-миротворцы, в том числе из России, порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры:... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T01:09
2024-06-28T01:09
2024-06-28T01:09
в мире
россия
южный судан
кипр
владимир колокольцев
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республика конго
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ООН, 28 июн – РИА Новости. Участвующие в миротворческих миссиях ООН полицейские-миротворцы, в том числе из России, порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры: участвуют в борьбе с наркотрафиком и терроризмом, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, находящийся с визитом в ООН. Министр напомнил, что сотрудники российской полиции несут службу, в частности, в Южном Судане, на Кипре, в Демократической Республике Конго - везде, где происходят вооруженные конфликты. "Полицейские-миротворцы, они порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры в тех местах, где они несут свою службу. Это означает борьбу с незаконным оборотом оружия, наркотиками, терроризмом. То есть все те полицейские функции, которые должны исполняться национальными правоохранительными структурами, порой приходится исполнять нашим сотрудникам (полицейским-миротворцам)", – сказал Колокольцев журналистам.
https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955736191.html
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в мире, россия, южный судан, кипр, владимир колокольцев, оон, республика конго, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В мире, Россия, Южный Судан, Кипр, Владимир Колокольцев, ООН, Республика Конго, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН
Колокольцев: миротворцы ООН порой заменяют национальные структуры