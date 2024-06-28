https://ria.ru/20240628/kolokoltsev-1955974913.html

Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН

Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН - РИА Новости, 28.06.2024

Колокольцев рассказал о функциях российских миротворцев в миссиях ООН

Участвующие в миротворческих миссиях ООН полицейские-миротворцы, в том числе из России, порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры:... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:09

2024-06-28T01:09

2024-06-28T01:09

в мире

россия

южный судан

кипр

владимир колокольцев

оон

республика конго

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ООН, 28 июн – РИА Новости. Участвующие в миротворческих миссиях ООН полицейские-миротворцы, в том числе из России, порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры: участвуют в борьбе с наркотрафиком и терроризмом, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, находящийся с визитом в ООН. Министр напомнил, что сотрудники российской полиции несут службу, в частности, в Южном Судане, на Кипре, в Демократической Республике Конго - везде, где происходят вооруженные конфликты. "Полицейские-миротворцы, они порой заменяют собой национальные правоохранительные структуры в тех местах, где они несут свою службу. Это означает борьбу с незаконным оборотом оружия, наркотиками, терроризмом. То есть все те полицейские функции, которые должны исполняться национальными правоохранительными структурами, порой приходится исполнять нашим сотрудникам (полицейским-миротворцам)", – сказал Колокольцев журналистам.

https://ria.ru/20240627/kolokoltsev-1955736191.html

россия

южный судан

кипр

республика конго

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в мире, россия, южный судан, кипр, владимир колокольцев, оон, республика конго, министерство внутренних дел рф (мвд россии)